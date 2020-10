Matrimonio a prima vista Italia 2020 prima puntata con ascolti super

Matrimonio a prima vista Italia si conferma uno dei format migliori visti in tv negli ultimi anni e anche l’edizione 2020, caratterizzata dall’ansia iniziale causata dal covid 19, piace al pubblico. Gli ascolti della prima puntata in onda il 6 ottobre 2020 dimostrano e confermano che il format è forte. E il pubblico si sintonizza davanti alla tv in massa! Non solo, il programma conferma anche il successo social, con l’hashtag #matrimonioaprimavista primo in Italia in tendenza.

Avevamo visto la prima puntata su DPlay Plus e vi avevamo già detto che le tre coppie protagoniste avrebbero fatto scintille; c’è del potenziale ancora da scoprire anche se, dobbiamo ammetterlo, il vero protagonista di questa puntata, anche sui social, è stato Andrea Ghiselli, il ragazzo di Pesaro che ha sposato Nicole. Con la sua ossessione per le tette, con le sue critiche non troppo velate all’aspetto fisico della sua sposa, e con il bacio dato dopo il taglia cuci iniziale, ha conquistato il popolo di Twitter, non in positivo però. Le critiche non sono mancate e nelle prossime puntate, di certo, ne vedremo ancora delle belle!

Tra l’altro nella prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 si sono vissute anche delle emozioni molto forti: abbiamo riascoltato il suono delle sirene, visto le strade completamente vuote; immagini che in tutti noi hanno lasciato il segno. E questa edizione 2020 di Matrimonio a prima vista passerà di certo nella storia anche per la decisione di Maddalena, di lasciare il programma, non potendosi licenziare. Matrimonio a prima vista Italia con sorpresa: l’edizione 2020 si apre con una sposa che lascia

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ASCOLTI D’ORO: I DATI DELLA PRIMA PUNTATA

Ed ecco i dati di ascolti registrati nella serata del 6 ottobre 2020, con i primi due episodi della seconda stagione made in Real Time:

791.000 – 3.2% (primo episodio)

837.000 – 4.5% (secondo episodio, Real Time sopra Rai2)

Numeri davvero eccellenti che sono sicuramente destinati a crescere. Il martedì sera non è una serata ricca di proposte, anzi. Ma i numeri portati a casa da Real Time, considerato anche il fatto che la rete ha battuto Rai 2, sono quelli di una rete forte ( che si era già dimostrata tale con Primo appuntamento del resto). E’ questo il genere di format che piace al pubblico ed è questa la strada giusta su cui continuare…