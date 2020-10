Patrizia Rossetti a Pomeriggio 5, Guenda mente e recita: Maria Teresa non l’ha abbandonata

Puntata molto movimentata quella di Pomeriggio 5 in onda oggi 20 ottobre 2020. Tra i protagonisti della puntata anche Patrizia Rossetti che come saprete, dopo il viaggio a Pechino Express al fianco di Maria Teresa Ruta, è diventata una sua grande amica. E oggi dal salotto di Pomeriggio 5 la difende a spada tratta, usando anche delle parole molto forti nei confronti di Guenda. Quando si parla delle sue vacanze in Egitto, ricorda che Guenda era lì non a casa sua, ma in casa di Maria Teresa e del suo compagno Roberto, a dimostrazione che non è poi una madre così cattiva. Ma c’è molto altro. La Rossetti non ha affatto gradito l’attacco che Guenda ha fatto a Maria Teresa e ha dichiarato che la piccola Goria sta mentendo, sta recitando una parte e che non avrebbe mai dovuto accusare sua madre in quel modo. “Maria Teresa è troppo buona, non ha saputo difendersi in diretta” ha detto Patrizia Rossetti nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di oggi.

Ma non finisce qui. La Rossetti ha voluto raccontare un’altra verità. Non sarebbe infatti vero che Maria Teresa ha abbandonato i suoi figli, era sempre presente per loro ma non solo.

PATRIZIA ROSSETTI DIFENDE A SPADA TRATTA MARIA TERESA RUTA

La Rossetti non ha affatto gradito quello che è successo nella diretta e l’attacco che Guenda ha fatto a sua madre. “Sta recitando” ha continuato. Non solo. “Guenda aveva 18 anni quando Maria Teresa se n’è andata e lei viveva già da quando ne aveva 17 con il suo ex fidanzato” ha detto la Rossetti alla quale a quanto pare, Maria Teresa ha raccontato molto del suo passato.

Non solo, la Rossetti trova inaccettabile che Guenda, anche solo per qualche secondo, abbia potuto pensare che sua madre le abbia tenuta nascosta una possibile storia con Telemaco. E non ha gradito l’atteggiamento della Goria che, a suo dire, sta continuando a recitare una parte.

E proprio i dubbi di Guenda hanno fatto pensare a molti spettatori che ci fosse molto altro in questa storia. Ma a quanto pare, come si può vedere anche dalle immagini che arrivano dalla casa, mamma e figlia hanno già dimenticato gli attriti e si godono la loro avventura nella casa del Grande Fratello VIP 5.