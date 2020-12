L’Isola dei Famosi, Cantante Mascherato e Affari Tuoi: i programmi tv più attesi del 2021

Con il concludersi di questo anno, molti programmi tv si apprestano a concludere la loro stagione: dall’annata flop di programmi come All Together Now e La porta dei sogni, o delle fiction Mediaset, passando per le più riuscite serie tv, i talent show vip di Rai Uno e i vari show d’intrattenimento. Ma nel 2021? Quali sono i programmi più attesi del nuovo anno?

Provando a buttarci alle spalle questo terribile 2020, il 2021 si preannuncia davvero ricco di nuovi programmi, pronti ad intrattenerci con gare, emozioni, eliminazioni e le immancabili e polemiche di turno. Ma quali sono i cinque programmi tv più attesi del prossimo 2021? Ecco il nostro elenco…

Programmi tv più attesi del 2021: Il Cantante Mascherato 2

Dopo l’ottimo successo della scorsa stagione, sarà in onda da fine gennaio per cinque puntate la seconda stagione de Il Cantante Mascherato: il talent show con personaggi famosi che si sfidano a colpi di ugola ma in incognito, nascondendosi dietro delle maschere integrali. Alla conduzione, ovviamente, ritroveremo Milly Carlucci; invece, dubbi e novità circolano attorno alla figura dei giudici e opinionisti del programma. Chi conquisterà La Maschera d’Oro dopo la vittoria di Teo Mammucari alias il Coniglio? Il Cantante Mascherato: il vincitore è il Coniglio, ecco chi è il VIP -VIDEO

Programmi tv più attesi del 2021: L’Isola dei Famosi 15

Dopo lo stop di un anno a causa delle imperanti difficoltà economiche vissute da Mediaset in tempi ancora pre-Covid, dovrebbe tornare in onda dal prossimo 15 febbraio 2021 la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La quindicesima, per l’esattezza. Alla conduzione troveremo Ilary Blasi, che sostituirà la collega Alessia Marcuzzi. Mistero su inviati e concorrenti. Del resto, Canale5 deve ancora smaltire il super-allungamento del GF VIP 5, no?

Programmi tv più attesi del 2021: Game of Games

Dopo aver collezionato una lunga sfilza di flop, a Rai Due voglio dare ancora un’altra chance a Simona Ventura affidandole un nuovo game show di prima serata dal titolo Game of Games: un format importato dagli USA, ideato e condotto oltreoceano da Ellen DeGeneres. Nel programma, un gruppo di concorrenti non famosi dovranno sfidarsi a colpi di quiz e giochi di agilità – un po’ in stile Stasera Tutto è Possibile – per riuscire a conquistare un posto nella manche finale, che darà ai fortunati di portare a casa un montepremi finale. La rapida manche finale chiede al concorrente di indovinare il nome di chi o cosa appare nelle foto che appaiono nello schermo: più se ne indovinano, più alto sarà il jackpot portato a casa.

Programmi tv più attesi del 2021: Affari Tuoi – Viva gli sposi!

A distanza di quattro anni dall’ultima edizione condotta da Flavio Insinna, Affari Tuoi torna in onda con degli special capitanati da Carlo Conti. Il “gioco del pacchi” mantiene la stessa dinamica di gioco ma modifica i suoi protagonisti: in gara ci sarà una coppia di futuri sposi e nei pacchi ci saranno premi con cui aiutare i due ad allestire la loro imminente cerimonia. Dietro i pacchi non ci saranno più rappresentanti delle venti regioni italiane ma dei vip. L’appuntamento è fissato nei sabati di gennaio 2021.

Programmi tv più attesi del 2021: Masterchef 10

In un periodo storico in cui moltissimi italiani si sono cimentati con lievito, acqua e farina a causa della “reclusione” da lockdown, Masterchef Italia si conferma uno dei talent show più attesi del 2021. In giuria troveremo Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli alle prese con nuovi aspiranti masterchef. Il Covid ha sicuramente modificato le modalità con cui si svolgerà la gara, prove in esterna comprese.