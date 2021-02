Mara Venier, il problema agli occhi è a causa del calazio (Foto)

Mara Venier ha un problemino evidente agli occhi e mentre conduce la puntata di oggi di Domenica In avvisa che ha un calazio (foto). Niente occhiolini ai suoi ospiti, Mara Venier anticipa qualunque pettegolezzo e spiega che non è in gran forma, ha spesso esigenza di chiudere l’occhio. Entrambi lacrimano, uno in particolare le dà fastidio, l’occhio è arrosato, sofferente, gonfio. La conduttrice tampona spesso la parte con un fazzoletto di carta, un fastidio che non le impedisce di andare avanti come sempre con la sua conduzione brillante. Domenica In come sempre inizia con l’informazione sui vaccini, sul covid, sull’emergenza sanitaria, la Venier poi ritrova il sorriso e le risate di sempre e ogni tanto chiarisce che ha il calazio.

MARA VENIER CHIARISCE PERCHE’ FA L’OCCHIOLINO, LE LACRIMA L’OCCHIO

Le gemelle Kessler in collegamento, chiede a entrambe se sono state già vaccinate. Sono in attesa ma non hanno paura perché da sempre continuano a proteggersi. Abitano in una zona tranquilla e attendono il loro turno per la vaccinazione.

C’è anche Giovanna Botteri in studio, lei attende come Mara Venier, saranno chiamate per il vaccino nello stesso periodo. Ed è al virologo Fabrizio Pregliasco che giustifica il suo occhiolino. Mara Venier da ieri ha questo fastidio all’occhio, anzi ha due calazio. Un disturbo noto a molti, una infiammazione molto fastidiosa ma di facile risoluzione se si adottano le cure giuste.