Francesca Barra e Claudio Santamaria nel quadro di Achille Lauro: “Solo chi non fa non rischia niente”

Bellissimi Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno salutato sorridenti il pubblico di Oggi è un altro giorno dopo le prove sul palco di Sanremo 2021. Stasera la coppia entrerà nel quadro di Achille Lauro ma non ha voluto anticipare molto se non ciò che al momento possiamo solo immaginare: “Provocazione, divertimento, amore, godimento, c’è bellezza. Cerchiamo di donare un po’ di armonia perché c’è bisogno ma rimaniamo coerenti in quello che c’è nella vita”. Claudio Santamaria e Francesca Barra stasera si baceranno sul palco del festival? “Non sappiamo ciò che succede” è stata la risposta di entrambi ma non potranno che portare amore. La battaglia della coppia contro gli odiatori e a favore dei più fragili, il dolore e l’unione, il loro legame contro tutto e tutti e poco fa Francesca ha scritto un lungo post sui social.

FRANCESCA BARRA E CLAUDIO SANTAMARIA A SANREMO 2021

“Nel quadro di Achille Lauro entreremo anche noi questa sera. Lui è come il dolce che si gusta dopo avervi raccontato il menù e che ci dice una cosa semplice: “ Dio benedica chi è”. E lo fa con la consueta ricerca, raffinata e provocatoria, che ha un sapore di libertà invidiabile. E un’ultima cosa. Chi ci odia ci disprezzerà sempre anche se faremo una cosa importante e bella. Sono pronti a sfoderare la spada, ancor prima di farti esibire – la Barra prosegue – Chi ci ama ci amerà comunque, anche quando barcollerai. È la legge del giudizio, fa parte del gioco. Ma l’importante è esserci stati. Solo chi non fa, non rischia niente. Quindi bravi tutti!”.