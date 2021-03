Sanremo 2021: la classifica della prima serata, FLOP degli indie, svetta Annalisa

Slittato di un mese, senza pubblico e con un distanziamento fisico forzato e difficoltoso, è finalmente andata in onda la prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2021, di scena il 2 marzo. In questa serata inaugurale, Amadeus, Fiorello e Zlatan Ibrahimovic affiancati dalla bravissima Matilda De Angelis ci hanno fatto conoscere le prime tredici canzoni in gara eseguite da altrettanti tredici “Big”. Le suddette canzoni sono state subito votate dalla Giuria Demoscopica e, la stessa cosa, accadrà anche nel secondo appuntamento (del 3 marzo 2021) così da stillare la classifica completa dei 26 brani in gara.

Andiamo quindi a scoprire la prima metà della classifica della Giuria Demoscopica di Sanremo 2021: chi è stato promosso nei primi posti? E chi, al contrario, dovrà ripartire dalle posizioni più basse?

Sanremo 2021: la classifica della prima serata del 2 marzo

Purtroppo la parte più bassa della classifica è presieduta da molti artisti definiti indie. Tredicesimo ed ultimo posto per Aiello con il suo brano urlato “Ora”. Dodicesima posizione per Ghemon con “Momento perfetto”. Alla posizione numero undici Madame con “Voce”. Ai piedi della Top 10 ci sono i Coma_cose con “Fiamme negli occhi”. Alla posizione numero nove Colapesce Dimartino con il brano “Musica leggerissima”. Sanremo 2021 scaletta seconda serata 3 marzo 2021: ospiti, BIG in gara e sorprese

A metà classifica spuntano Max Gazzè con la sua band di cartonati Trifluoperazina Monstery Band con il singolo “Il farmacista” alla posizione numero otto. Settima posizione per i Maneskin con l’esplosiva “Zitti e buoni”. Arisa si piazza solo sesta con il romantico brano “Potevi fare di più” scritto per lei da Gigi D’Alessio. Quinto posto per Francesco Renga e la sua “Quando trovo te”. Fuori dal podio per un soffio la coppia Francesca Michielin – Fedez che piazzano “Chiamami per nome” al quarto posto.

Medaglia di bronzo per Fasma con il brano “Parlami”. Al secondo posto una artista che nemmeno era prevista in scaletta: entrata in gara per sostituire Irama, Noemi si piazza subito al secondo posto con “Glicine”. Medaglia d’oro della serata va ad Annalisa (Scarrone) con la sua “Dieci”.

Una classifica un po’ bizzarra e che sembra combaciare molto poco con i gusti degli utenti che hanno commentato Sanremo 2021 sui social. Del resto, la stessa classifica subirà variazioni. Dunque, i giochi sono ancora tutti apertissimi…