Sanremo 2021 scaletta seconda serata 3 marzo 2021: ospiti, BIG in gara e sorprese

A poche ore dalla prima puntata del Festival siamo già proiettati su quello che accadrà domani, per una nuova imperdibile serata in compagnia di Amadeus e dei tredici artisti che si esibiranno, come previsto da scaletta, nella seconda serata. Come saprete, le scalette con l’ordine preciso delle esibizioni, vengono diffuse il giorno stesso della serata. Per cui solo domani, nel corso della conferenza stampa, scopriremo l’ordine preciso con la scaletta dettagliata di Sanremo 2021 per la seconda serata. Ma possiamo dirvi come sempre i cantanti che si esibiranno, gli ospiti di Amadeus e Fiorello e anche tutte le sorprese che ci aspettano in questo secondo appuntamento con Sanremo 2021.

Ci saranno sicuramente momenti di grande emozione anche per quello che vedremo nel tributo del Volo a Morricone. I tre ragazzi del Volo hanno deciso di essere presenti lo stesso a Sanremo, nonostante il recente lutto di Ignazio Boschetto. Domenica infatti è morto purtroppo il papà del cantante. I tre artisti saranno comunque presenti, proprio nella puntata del 3 marzo 2021 del Festival.

Ma vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà nel corso della seconda serata di Sanremo 2021.

Sanremo 2021 seconda serata: la scaletta del 3 marzo 2021

Ospiti, esibizioni, incursioni di Fiorello, il secondo quadro di Achille Lauro, momenti di spettacolo e di risate, succederà di tutto anche in questa seconda serata del Festival.

Al fianco di Amadeus nella seconda serata di Sanremo 2021 ci sarà Elodie. Come sempre sul palco anche Zlatan Ibrahimovic ( che dovrebbe essere in collegamento questa volta) e poi Achille Lauro con il suo secondo quadro.

Sanremo 2021 seconda serata: tutti gli ospiti

Laura Pausini fresco acquisto di Amadeus sarà a Sanremo 2021 dopo la vittoria al Golden Globe, un colpaccio per il direttore artistico. Come dicevano in precedenza poi ci saranno che i tre ragazzi de Il Volo, che faranno un omaggio a Morricone.Un momento unico visto che a dirigere l’orchestra ci sarà il figlio del grande maestro. E poi ancora, spazio a un grande atleta, Alex Schwazer.

Tornando alla musica invece, sul palco di Sanremo 2021 ci saranno Marcella Bella, Fausto Leali e Gigliola Cinquetti. Enzo Avitabile sarà all’Ariston per un omaggio a Carosone.

Sappiamo che questi grandi artisti canteranno: Non è l’età (Cinquetti), Mi manchi (Leali), Senza un briciolo di testa (Marcella Bella), Dio come ti amo (Cinquetti), Io amo (Leali) Montagne Verdi (Marcella Bella).

Sanremo 2021 seconda serata: la scaletta con le esibizioni degli artisti

Gara e giurie: si esibiscono gli altri 13 Big in gara. Vota solo la Giuria Demoscopica: al termine classifica parziale delle 13 canzoni in gara questa sera e sola Top Ten definita dalla combinazione delle medie di voto delle prime due serate.

Irama canterà domani sera al posto di Noemi, solo se ovviamente, il tampone molecolare fatto al membro del suo staff dovesse risultare negativo.

La serata si aprirà con le nuove proposte

Per la Sezione Nuove Proposte, esibizione delle altre 4 canzoni dei Giovani in gara: votano Giuria Demoscopica, Sala Stampa e pubblico tramite Televoto (con peso del 34%). Le prime 2 canzoni classificate accedono alla finale nella Quarta serata (venerdì 5 marzo) le altre 2 sono eliminate, senza ripescaggio. Si esibiscono (da comunicare ordine di uscita):

Dellai con Io sono Luca

con Io sono Luca Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te

con Ogni cosa sa di te Davide Shorty con Regina

con Regina WrongOnYou con Lezioni di volo

Si esibiscono (ordine di uscita ancora da comunicare):

Alla fine della serata quindi scopriremo la classifica delle tredici canzoni che si sono esibite. Sarà poi fatta una nuova classifica, con la top ten.