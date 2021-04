Sabrina Ferilli e Mara Venier regine della domenica: vola ancora Domenica IN

Pubblico impazzati nel pomeriggio di ieri per la coppia Sabrina Ferilli-Mara Venier. Un duo che ha regalato attimi di grande spensieratezza durante l’intervista in onda a Domenica IN il 18 aprile 2021. Volano ancora gli ascolti del programma di Mara Venier, con oltre 3 milioni di spettatori sia nella prima che nella seconda parte del programma. E visto che siamo arrivati a fine aprile, non sono numeri scontati. Ma il momento in cui Mara ha intervistato Sabrina Ferilli e si è divertita a giocare con lei, come fa spesso con le sue amiche, è stato apprezzatissimo anche dai più giovani. Non a caso nel giro di pochi minuti alcune delle frasi di Sabrina Ferilli sono diventate virali e su Twitter si parlava di come Mara e Sabrina fossero simpatiche e divertenti mentre imparavano a usare Instagram tra una lezione e l’altra in diretta! La cifra della leggerezza salva Domenica In e riporta anche il sorriso a Mara che ha affrontato ieri tra l’altro anche una puntata molto complicata, con il grande dolore per Carmela, sua storica collaboratrice e amica.

Domenica In vola ancora oltre i 3 milioni di spettatori: che numeri per Mara

Nella prima parte che va circa dalle 14 alle 15, il programma di Rai 1 viene visto da una media di 3.359.000 con il 17.10 % di share. La seconda parte di Domenica In iniziata intorno alle 15.01 registra una media di 3.045.000 con lo share del 15.90 %.

Tra l’altro impossibile non far notare che, a dispetto di quanto si possa pensare, il pubblico segue anche con interesse la prima parte del programma dedicata al talk sull’attualità e in particolare a tematiche come vaccini e covid 19.

Domenica IN non ha risentito in nessun modo del ritorno in onda di Domenica Live come dimostrano anche i numeri incassati ieri da Canale 5 con un vero e proprio disastro per il programma di Barbara d’Urso.