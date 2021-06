Jessica e Alessandro a Temptation Island 2021: una relazione spenta e monotona

Il 30 giugno 2021 inizierà la nuova avventura delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco alla scoperta dei sentimenti nel viaggio dell’amore di Temptation Island. Inizia una nuova edizione, come sempre dalla Sardegna e come sempre con sei coppie pronte davvero a capire se la relazione che stanno vivendo ha un futuro oppure no. Dell’edizione 2021 di Temptation Island si è detto e scritto molto ma alla fine le uniche anticipazioni reali e ufficiali sono arrivate dal programma Mediaset. Nessuna coppia vip tra quelle che partecipano a Temptation Island 2021 mentre Jessica e Alessandro sono la quarta coppia non famosa appunto, che partecipa a questa edizione del programma di Canale 5.

Non ci resta che scoprire che cosa hanno raccontato nel loro video di presentazione.

Temptation Island 2021 le coppie: ecco chi sono Jessica e Alessandro

A scrivere al programma di Canale 5 per chiedere di partecipare è stata Jessica. Nel video di presentazione la ragazza spiega il motivo: quando lei e Alessandro si sono messi insieme, il ragazzo era ambito da tutte le altre donne. Ma quel momento di sette anni fa a quanto pare le cose sono molto cambiate. Oggi Jessica ha 34 anni e vuole capire se davvero è Alessandro l’uomo giusto per lei. “Prima di iniziare la nostra convivenza, circa 2 anni fa, Alessandro era un ragazzo intraprendente che piaceva a tutti. Da due anni invece è diventato una persona diversa, fredda e monotona. Ora pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro” ha detto Jessica. Parole molto forti, non c’è che dire. La ragazza sottolinea che nella loro vita quotidiana non fanno praticamente mai nulla se non guardare la tv sul divano. “Vorrei un po’ di fuoco, meno noia” ha detto Jessica. E ovviamente non è tardata ad arrivare anche la risposta di Alessandro: “Io mi sento perfetto così come sono, non devo proprio cambiare in nulla” ha detto il ragazzo.

Temptation Island 2021 le coppie: Manuela e Stefano

Temptation Island 2021 le coppie: Valentina e Tommaso

Temptation Island 2021 le coppie: Claudia e Ste