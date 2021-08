Matteo Fioravanti è il nuovo tronista di Uomini e Donne: la presentazione

Il 13 settembre 2021 prenderà il via la nuova edizione di Uomini e Donne e proprio in questi giorni, si stanno registrando le prime puntate del programma di Maria de Filippi. Ieri sui canali Witty sono stati pubblicati i video con le presentazioni dei tronisti. A sedersi sulle tanto ambite sedie rosse, a partire da settembre, ci sarà anche Matteo Fioravanti. Il giovane tronista vive a Roma, insieme alla sua famiglia, in una casa popolare, come ha raccontando presentandosi. Ama molto la sua mamma che è stata capace, tra mille sacrifici, di crescere ben 5 figli insieme a suo padre. In famiglia infatti sono sette. Sul trono insieme a Matteo, ci saranno anche Andrea Nicole, la tronista Roberta sempre di Roma e poi il tronista Joele Milan.

Uomini e Donne news: chi è Matteo Fioravanti il nuovo tronista

Matteo ha 24 anni e nel suo video di presentazione parla di come è cresciuto e ringrazia i suoi genitori: “Anche se non avevamo le scarpe di marca, non ci hanno mai fatto mancare nulla”. Il giovane tronista parla anche dei tanti momenti difficili che ha affrontato insieme ai suoi fratelli, Matteo è l’ultimo dei cinque fratelli. E rivela che ci sono stati dei momenti complicati: “Non mi vergogno a raccontare che ci sono stati dei momenti in cui stavamo con le candele“. E poi una dolce dichiarazione: “Ringrazio Dio per la famiglia che mi ha dato, sul mio corpo ho tatuato tutti i loro nomi” ha detto Matteo. La vita del nuovo tronista di Uomini e Donne al momento è molto semplice: prima giocava a calcio, ora invece aiuta il padre in una attività e poi nel fine settimana consegna le pizze a domicilio.

E sull’amore? “Mi sono innamorato una sola volta nella vita, sono single da tre anni” ha detto Matteo nel video di presentazione. Adesso quindi partecipa al programma di Canale 5 per cercare l’amore e spera di trovare la persona giusta. “Voglio una persona a cui pensare al mattino, una persona che mi manchi quando non c’è” ha detto Matteo e noi gli auguriamo davvero di trovare la persona giusta. In bocca al lupo a tutti e 4 i nuovi tronisti di Uomini e Donne.