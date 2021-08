Rai Uno, tornano gli show in prima serata: il calendario da settembre 2021

Dopo un lungo periodo di repliche estive, Rai Uno torna finalmente a mandare in onda tanti programmi tv inediti nella prossima stagione televisiva in partenza già dal prossimo settembre 2021. Come di consueto, le prime serate di Rai Uno vedranno il ritorno degli show più amati dal pubblico ma non mancheranno alcune novità assolute, soprattutto dopo all’arrivo sulla tv di stato di Alessandro Cattelan.

All’appello non mancheranno i volti di sempre: da Carlo Conti a Milly Carlucci, passando per Amadeus e Antonella Clerici. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nel palinsesto di prima serata di Rai Uno nella prossima stagione televisiva. Ecco il calendario con le date di partenza dei principali show.

La prima serata di Rai 1: il calendario delle partenze

Il palinsesto autunnale di Rai Uno ripartirà a pieno regime intorno alla metà del mese di settembre. In access prime time toccherà aspettare il 13 settembre, ad esempio, per poter gustare i nuovi episodi de I Soliti Ignoti – Il ritorno: il game show con le identità nascoste condotto da Amadeus. Il programma tornerà in onda sempre alle ore 20:45, prendendo il posto di Techetechete’.

Ma in prima serata, le serrande di Rai Uno le alzerà Tale e Quale Show 11: nuovi undici vip in gara riempiranno lo studio di Carlo Conti con imitazioni e tanta musica dal vivo. L’appuntamento con le nuove trasformazioni è fissato per il prossimo 17 settembre. Previste novità in giuria: oltre a Giorgio Panariello e Loretta Goggi, troveremo Cristiano Malgioglio ed un quarto giudice speciale.

Tanta attesa c’è anche per l’atterraggio su Rai Uno di Alessandro Cattelan. L’ex conduttore di X Factor, fa il grande salto verso la tv pubblica con il one man show da titolo Da Grande: interviste, sketch comici, momenti musicali e tanto divertimento sono previsti per domenica 19 e domenica 26 settembre, in prima serata. Solo due appuntamenti per un test che si presenta fin da subito abbastanza rischioso.

Amadeus non resterà di certo fermo con le mani in mano. Nonostante il suo impegno quotidiano con gli Ignoti e la preparazione del prossimo Festival di Sanremo, “Ama” condurrà Arena Suzuki 60 70 80: in onda in prima serata il 2 e il 9 ottobre; un evento musicale in cui sul palco si alterneranno i brani più amati delle tre decadi raccontate nel titolo dello show. Insomma, un I Migliori Anni ma di lusso visto che la location sarà l’Arena di Verona.

Fra fughe “artistiche”, discussi nuovi concorrenti, ballerine in maternità e nuove leve, tornerà anche l’attesissimo Ballando con le Stelle 16: il talent show internazionale condotto da Milly Carlucci sarà in onda nella prima serata di Rai Uno dal prossimo sabato 16 ottobre. Manca ancora più di un mese prima di poter scendere in pista!

Dopo il buon successo riscosso lo scorso dicembre, The Voice Senior torna su Rai Uno con una seconda edizione: l’appuntamento con i “nonnini canterini” di Antonella Clerici è – per il momento – fissato per venerdì 19 novembre. Il talent andrà in onda fino a pochi giorni prima del Santo Natale e vedrà in giuria Orietta Berti al posto del duo Carrisi.

Quindi ricapitolando:

Tale e Quale Show: dall’11 settembre con Carlo Conti.

Da Grande: dal 19 settembre con Alessandro Cattelan.

Arena Suzuki 60 70 80: dal 2 ottobre con Amadeus.

Ballando con le Stelle: dal 16 ottobre con Milly Carlucci.

The Voice Senior: dal 19 novembre con Antonella Clerici.