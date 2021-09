Domenica IN riparte il 19 settembre, quarto anno per Mara Venier: gli ospiti

E’ tutto pronto per la nuova edizione di Domenica In, la quarta che Mara Venier condurrà su Rai 1. Da 4 anni Mara è regina della domenica pomeriggio degli italiani ma quest’anno per lei la sfida si fa più ardua. Infatti il 19 settembre, andrà in onda su Canale 5 eccezionalmente alla domenica ( e sarà così anche il 26) Amici 21, il talent di Maria de Filippi. Una bella sfida in termini di ascolti quindi, per le due conduttrici molto amiche. Mara ha giù detto di essere certa che a vincere sarà Maria, mettendo ampiamente le mani avanti, come si suol dire! Tutto potrebbe succedere e quello che accadrà lo scopriremo solo lunedì mattina. E in attesa dei tanto amati/odiati dati auditel, vi raccontiamo invece che cosa succederà nella prima puntata di Domenica IN, con gli anticipazioni e gli ospiti del 19 settembre 2021.

Domenica IN anticipazioni: tutti gli ospiti del 17 settembre 2021

Tra gli ospiti più attesi di questa prima puntata di Domenica IN ci sarà anche Mahmood che nella passata edizione del programma, all’ultimo diede buca. Mara ha spiegato in conferenza stampa: “mi ha chiesto scusa e mi ha mandato i fiori. Non era venuto all’ultimo momento, gli avevamo dedicato un grosso spazio. Ci sono rimasta male ma lui essendo un artista vero è anche un ragazzo educato e per questo verrà.”

Tra gli altri ospiti della prima puntata di Domenica In anche Loretta Goggi, che di certo parlerà di quanto successo di recente, con la sua decisione di lasciare i social dopo le offese ricevute. Mara che è cintura nera di risposte azzeccate sui social, di certo saprà che consigli dare. Insieme a Loretta e ad Aldo Cazzullo, ci sarà poi un omaggio a Raffaella Carrà. Interverrà in questo spazio anche Vincenzo Mollica in collegamento. Per quanto riguarda lo spazio promozione fiction Rai, ci sarà Alessandro Gassmann protagonista da lunedì sera della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. Per il capitolo attori, anche Antonio Albanese.

In merito allo spazio dedicato a Don Mazzi, Mara ha spiegato: “Ho voluto con me Don Antonio Mazzi, per me un padre spirituale, non tutte le domeniche perché ha 92 anni. Mi auguro una volta al mese con uno spazio all’attualità.” Spazio sempre all’attualità per quello che riguarda i temi caldi, ma con la speranza di poter intrattenere, più che informare.

Nella prima puntata di Domenica IN ci sarà poi anche un omaggio a Gianni Nazzaro, venuto a mancare poche settimane fa. In studio insieme a Mara Venier la moglie del cantante. I due si erano rispostati proprio in ospedale, prima che Nazzaro morisse.