Domenica In formato ridotto il 31 ottobre 2021: gli ospiti di oggi

Sarà una puntata più breve quella di Domenica In che ci aspetta oggi, 31 ottobre 2021. Il programma di Mara Venier infatti oggi in onda dalle 14 come sempre in diretta dopo il TG1 , terminerà prima per dare spazio alla conferenza stampa del presidente del consiglio Mario Draghi, impegnato questa settimana nel G20 di Roma insieme agli altri capi di stato. Puntata breve ma intensa e saranno comunque tantissimi gli ospiti di Mara Venier in questo nuovo appuntamento su Rai 1. Non ci resta che scoprire chi ci sarà con le anticipazioni che ci rivelano proprio i nomi di tutti gli ospiti di questa puntata.

Domenica In puntata breve oggi: tutti gli ospiti

Continua lo spazio dedicato a ‘Ballando con le stelle’ che vedrà ospiti in studio alcuni concorrenti di questa edizione, Memo Remigi e Fabio Galante. Ieri proprio Fabio e Memo erano arrivati allo spareggio finale, nonostante fossero stati giudicati in modo positivo dalla giuria di Ballando. Il pubblico a casa però non ha premiato le loro esibizioni. In ogni caso alla fine non c’è stata nessuna eliminazione perchè Al Bano ha chiesto a Milly di poter lasciare per il momento Ballando con le stelle e dare modo alla sua ballerina di riprendersi, visti i seri problemi che ha al piede; a commentare le loro esibizioni Ivan Zazzaroni, Alessandra Mussolini, Roberto Alessi e Alba Parietti. A seguire Memo Remigi sarà anche protagonista di un’ampia intervista sulla sua carriera e la sua vita privata.

Tra gli altri ospiti della puntata di oggi di Domenica IN, anche l’attore Marco Giallini interverrà per presentare il film ‘Io sono Babbo Natale’ nel cast anche l’indimenticabile Gigi Proietti scomparso il 2 novembre 2020. Gabriele Muccino sarà in studio per raccontarsi a tutto tondo, oltre a presentare il suo libro autobiografico ‘La vita addosso’ nel quale racconta i momenti più significativi della sua carriera cinematografica. Il regista Ferzan Ozpetek interverrà in qualità di testimonial dell’A.i.r.c. per dare il via alla raccolta fondi a sostengo della ricerca contro il cancro che vedrà impegnata la Rai per tutta la settimana fino al 7 novembre. A tal proposito ricordiamo che oggi ci sarà anche una puntata speciale de L’eredità interamente dedicata all’AIRC.

Come detto in precedenza, vi ricordiamo che la puntata terminerà alle ore 16.20 per dare le linea alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi al G20. Appuntamento invece alle 14 come sempre, su Rai 1.

