Gli ascolti del venerdì: è ancor flop per Rai 1 e Canale 5, male Cantante mascherato 3 e fiction

Prima sfida del venerdì sera tra Più forti del destino e Il cantante mascherato 3, una sfida inedita tra Rai 1 e Canale 5. Il programma di Milly Carlucci è stato battuto in queste settimane dalla fiction con Vanessa Incontrada, che ha incassato, soprattutto nelle prime due puntate, ascolti buoni, calando poi nelle ultime. Ma che cosa succederà nella sfida agli ascolti dell’11 marzo 2022? L’esordio per Più forti del destino non era stato dei migliori mercoledì sera ( nonostante il flop di Porta a Porta fermo a una media di 1,4 milioni di spettatori). Senza concorrenza, la fiction di Canale 5 remake di Destini in fiamme, non era andata oltre i 2,7 milioni di spettatori. Numeri davvero molti bassi soprattutto per una fiction con un super cast come Più forti del destino. La storia della serie e gli attori, non hanno attirato però l’attenzione del pubblico che, almeno alla prima puntata, ha bocciato la nuova fiction di Canale 5. Saranno andate meglio le cose nella serata dell’11 marzo, con lo scontro con Il cantante mascherato 3?

Purtroppo a quanto pare, il flop di Rai 1 e di Canale 5 anche al venerdì sera, dopo gli ascolti spaventosamente negativi del mercoledì, è assicurato. Ieri sera ancora peggio del solito e calo a tutte le latitudini.

In merito al programma di Milly Carlucci possiamo dire senza problemi, che non è rimasto nulla del format originale. Giurati che cambiano di puntata in puntata, maschere che si ritirano e nuove che entrano in gara. E poi le casualità: l’eliminazione di Vladimir Luxuria a poche ore dal suo debutto come opinionista all’Isola dei famosi 2022. Il pubblico non è stupido e certe cose le nota, eccome se le nota. E quando inizi a mancare di rispetto a chi decreta il tuo successo, allora inizia a esserci qualcosa che non va. Un peccato perchè davvero, il format originale non era affatto male e rappresentava per Rai 1 una bella novità, qualcosa di diverso in un palinsesto a tutta fiction. Poi ci si è persi strada facendo, un po’ come succede con le fiction: si pensa che solo in Italia si possano fare serie di spessore e si stravolgono i remake ( quando sarebbe più facile comprare l’originale). Ed è successo anche con Il cantante mascherato che è diventato tutt’altra cosa e adesso è un programma semplicemente inguardabile.

Gli ascolti del venerdì sera: ecco i dati auditel dell’11 marzo 2022

La puntata de Il cantante mascherato 3 in onda ieri è stata vista da 2.911.000 spettatori con il 16.4% share.

La seconda puntata di Più forti del destino fa ancora peggio della prima: 2.402.000 spettatori con il 12.2% share.

Su Rai2 N.C.I.S. è visto da 1.139.000 spettatori (4.9%) e N.C.I.S. Hawai’i da 833.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 John Wick ha raccolto 1.309.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rai3 E poi c’è Katherine è seguito da 846.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.474.000 spettatori (8.9%). Su La7 Propaganda Live registra 995.000 spettatori pari al 6.3%. Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 287.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.325.000 spettatori pari al 6%