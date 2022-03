Gli ascolti del sabato: C’è posta per te chiude e invece ma non brilla, Amadeus cala ancora

Ultimo sabato in compagnia di C’è posta per te per il pubblico di Canale 5 e i saluti a Maria de Filippi anche se per lei, è solo un arrivederci. Da sabato prossimo infatti su Canale 5 andrà in onda il serale di Amici 21, per cui niente ferie per la conduttrice! Chiude con ascolti eccellenti l’ultima puntata di C’è posta per te in onda il 12 marzo 2022, e non era neppure una missione complicata, vista la concorrenza di Rai 1. Purtroppo la scelta di mandare in onda Affari tuoi formato famiglia proprio non ha funzionato e il pubblico non ha apprezzato la mossa di Rai 1, nonostante il grande impegno di Amadeus.

Ma come sono andati nel dettaglio gli ascolti del 12 marzo 2022? Come detto in precedenza, non c’è storia: nella sfida tra Rai 1 e Canale 5 ha la meglio, anche questo sabato, Maria de Filippi con il suo C’è posta per te. Rai 1 tra l’altro si prepara a cambiare le carte in tavola e dalla prossima settimana, contro Amici, ci sarà sempre Amadeus ma con una novità. Affari tuoi infatti si sposta nell’access prime time e in sfida in prima serata contro Amici ci va I soliti ignoti.

Ma vediamo adesso i numeri di ieri.

Gli ascolti del 12 marzo 2022: ecco i dati auditel della serata

L’ultima puntata di C’è posta per te registra una media di ascolti di 4,8 milioni di spettatori e il 27.8%. Ottimi numeri ma lontani dall’edizione 2021. Rai 1 con una nuova puntata di Affari tuoi formato famiglia si porta a casa la media di 3,7 mln di spettatori nella prima parte e il 16.2% fino alle 22:26 e 2,2 mln e il 12% nella parte dedicata alla versione “vip” del programma.

Le altre reti.

Su Rai2 FBI fa 1.074.000 spettatori (4.8%) e FBI International da 893.000 (4.4%). Su Italia 1 Din Don – Un Paese in Due fa 690.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è già Qui ha raccolto davanti al video 771.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Spectre totalizza un a.m. di 892.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata informa 979.000 spettatori (4.4%) e a seguire Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 354.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Men in Black II ha raccolto 290.000 spettatori con l’1.4%. Su Nove Denise ha raccolto 284.000 spettatori e l’1.3% di share.