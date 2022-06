La dolce dedica di Mara Venier ad Alberto Matano dall’ultima puntata di Domenica In

Ultima puntata di Domenica IN e ultime emozioni in compagnia di Mara Venier in attesa di rivederla poi a settembre, con una nuova edizione del programma di Rai 1. La puntata di ieri è stata un’altra festa, con tanta musica e tanti amici di Mara, tra questi anche Andrea Sannino che ha regalato al pubblico della domenica pomeriggio, la sua Abbracciame. Mara Venier, prima che il cantante iniziasse la sua esibizione, ha voluto fare una dedica speciale, a una persona per lei, davvero molto speciale. Parliamo di Alberto Matano. Tra i due c’è una amicizia molto forte, non a caso, anche nell’ultima puntata de La vita in diretta, la conduttrice aveva deciso di fare una bella sorpresa a Matano, presentandosi nello studio del programma con un bellissimo mazzo di fiori.

Per chi non lo sapesse, questi giorni per Alberto Matano e Mara Venier, saranno ricchi di emozioni visto che il giornalista di Rai 1 sta per sposare il suo compagno e a officiare le nozze, sarà proprio Mara Venier. Nell’ultima puntata de La vita in diretta, gli ospiti di Matano hanno cercato di strappare qualche indiscrezione ma al momento, è tutto top secret. Dalle parole di Mara, che ha fatto capire di non poter ancora andare in vacanza, per via di alcuni “impegni” abbiamo immaginato che l’unione civile sarà celebrata a breve e non dovremo attendere il mese di luglio, come la rivista Chi aveva anticipato. Sarà così?

La dolce dedica di Mara Venier ad Alberto Matano nell’ultima puntata di Domenica IN

Sulle note della canzone di Sannino, sono state mostrate alcune immagini di Matano e Mara Venier, e dei loro abbracci. Di questa amicizia fortissima. “Alberto tanta felicità, tanta felicità e tu sai perchè” ha detto Mara Venier prima che partisse il brano.

Non ci resta adesso che aspettare il giorno del si per vivere altre grandissime emozioni!