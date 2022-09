La Nuova Domenica IN di Mara Venier: una Domenica IN più impegnata

Mara Venier rivela alcune anticipazioni per la nuova edizione di Domenica IN: sarà una edizione più impegnata che apre alle storie della gente comune

14 edizioni al timone di Domenica In. E 4 edizioni di fila per Mara Venier che dall’11 settembre 2022 torna in onda con il suo programma nella domenica degli italiani. E’ lei la zia più amata dagli italiani e per questa nuova edizione della sua Domenica IN, promette alcune novità. Ne parla in una intervista con Aldo Cazzullo per il Corriere della sera, in attesa poi della conferenza stampa che si terrà il 9 settembre, dove si parlerà in modo approfondito di tutte le novità per la nuova stagione. La conduttrice spiega che anche quest’anno, come ha fatto negli ultimi 4 anni, il sabato sera lo dedicherà totalmente allo studio della puntata, senza uscire ma concentrandosi solo sul programma. E in vista della prima puntata di Domenica IN dell’11 settembre rivela anche uno degli ospiti che parteciperanno. La nuova Domenica IN di Mara Venier riparte dalle storie di violenza contro le donne. Sarà una edizione più impegnata. Si sorriderà come sempre, ci sarà tanta leggerezza ma Mara quest’anno, anche non pensando necessariamente agli ascolti, vuole parlare di storie di gente comune. Nella prima puntata sarà ospite la sorella di Alessandra Matteuzzi, la donna di Bologna uccisa in strada dal suo ex, che da mesi era diventato un vero e proprio stalker. Alessandra era al telefono proprio con sua sorella, che ha sentito la donna urlare, chiedere aiuto. Aveva paura Alessandra e pensava che stare al telefono con una persona cara che potesse avvertire subito le forze dell’ordine in caso di aiuto, l’avrebbe aiutata. Purtroppo però, nonostante l’arrivo più che rapido delle forze dell’ordine, allertate proprio dalla sorella della Matteuzzi e anche dai suoi vicini di casa, non c’è stato nulla da fare, la furia dell’uomo che le ha tolto la vita, è stata impetuosa. I soccorsi non sono bastati.

Dall’11 settembre la nuova Domenica IN di Mara Venier

La conduttrice ha spiegato che sa bene quello di cui andrà a parlare, conosce la violenza, l’ha provata sulla sua pelle. E per la prima volta, nell’intervista al Corriere della sera, ha parlato del suo privato, raccontando la storia di un ex violento che ha provato anche a ucciderla.