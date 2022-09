Riparte Domenica IN con la 14esima edizione di Mara Venier: tutti gli ospiti dell’11 settembre

11 settembre prima puntata di Domenica IN della nuova stagione con Mara Venier al suo 14esimo anno: tutti gli ospiti, ecco chi ci sarà

Sarà una Domenica In diversa quella che parte domani, vuole sperimentare Mara Venier e anche un po’ rischiare visto che, come ha più volte ribadito in questi giorni, è il suo ultimo anno su Rai 1 nel pomeriggio degli italiani. Non le crede più nessuno sia chiaro, ma alla conduttrice poco importa e tira dritto per la sua strada ribadendo che non ha segreti per la sua Domenica IN, un programma di successo. Punta tutto sull’empatia e soprattutto ad accogliere nel suo studio, solo chi ha piacere a essere intervistato da lei e pochi le dicono di no. E proprio dalle interviste, che sono il suo punto di forza, riparte la nuova Domenica IN che debutta l’11 settembre 2022. Mara ha spiegato in conferenza stampa che ci ha provato anche a portare delle novità a dare spazio ad altri volti al suo fianco ma finisce sempre che si torna alla classica versione, quella in cui lei è protagonista insieme ai suoi ospiti. Che saranno tanti, anche in questa prima puntata.

Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti dell’11 settembre 2022

Come vuole la tradizione, un po’ anche per scaramanzia, nella prima puntata di Domenica IN sarà ospite Loretta Goggi per fare il suo personale in bocca al lupo a Venier in occasione della sua 14^ edizione, che supera le 13 condotte da Pippo Baudo. Alberto Matano sarà protagonista di alcuni divertenti momenti di spettacolo che coinvolgeranno la stessa Venier e Goggi. Come ha rivelato Mara in conferenza stampa, il conduttore de La vita in diretta farà delle domande a entrambe, una sorta di doppia intervista.

Ci sarà anche uno spazio contro la violenza sulle donne, in studio Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra Matteuzzi barbaramente uccisa a Bologna dal suo ex fidanzato, con lei anche l’Avvocato della famiglia Matteuzzi, Chiara Rinaldi.

Francesca Barra interverrà per presentare il suo nuovo libro di ricette ‘A occhio e quanto basta’, con lei il marito Claudio Santamaria. E poi un po’ di promozione ai nuovi programmi della Rai: Mara Maionchi si collegherà dalla Sede Rai di Milano per presentare ‘Nudi per la vita’, il nuovo programma di Rai2; in studio i 5 attori protagonisti delle prime due puntate Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gilles Rocca, Antonio Catalani e Gianluca Gazzoli. Pierluigi Diaco presenterà il suo nuovo programma quotidiano ‘Bella Ma’.

Questa Domenica In riparte con una sigla tutta nuova cantata da Andrea Sannino e Franco Ricciardi , sigla dal titolo “Un giorno eccezionale”. Nel corso della puntata ci sarà anche uno spazio per ricordare la Regina Elisabetta II. Non un tavolo, come ha spiegato Mara Venier, non ci saranno dibattiti ma solo un omaggio alla Regina ed eventuali aggiornamenti con le ultime notizie da Londra.