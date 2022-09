Niente da fare per Argentero e Siani: Amadeus batte Striscia la notizia, i dati

Vince Amadeus nella sfida tra Striscia la notizia e I soliti ignoti: ecco i dati del 27 settembre 2022

Niente da fare per la prima puntata di Striscia la notizia in onda il 27 settembre 2022. Buoni gli ascolti del programma di Canale 5 al suo esordio, con una media non troppo distante da quella di Amadeus e del programma di Rai 1 I soliti Ignoti ( in onda già da due settimane). Purtroppo però l’effetto curiosità non serve al TG satirico di Antonio Ricci, per vincere il primo scontro a distanza. Neppure la nuova coppia di conduttori, formata da Alessandro Siani e Luca Argentero serve per mischiare un po’ le carte. Almeno per questa prima sfida, ad avere la meglio è ancora una volta Amadeus che con il 21% di share, porta a casa la prima vittoria nei faccia a faccia con Striscia la notizia.

Il programma di Canale 5 resta indietro per un soffio, con la media del 20% di share e 4 milioni di spettatori che hanno deciso di sintonizzarsi sulla prima rete Mediaset per vedere la nuova edizione di Striscia. Non sono bastati: la prima vittoria va ad Amadeus e ai suoi ignoti. Rai 1 vince anche la sfida della prima serata, con Imma Tataranni. Non ha aiutato Canale 5 il film in replica Tolo Tolo di Checco Zalone, fermo al 12 % di share ( qui la scheda completa con tutti i dati auditel della serata di ieri).

I soliti ignoti batte Striscia la notizia all’esordio: i dati di ascolto

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.609.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale 5 – dalle 20.45 alle 21.41 – Striscia la Notizia registra una media di 4.284.000 spettatori con uno share del 20%. Un testa a testa tra le due reti, almeno per share, riuscirà Striscia questa settimana a recuperare qualcosa? Ricordiamo che Luca Argentero sarà dietro al bancone di Striscia solo per questo inizio stagione, da lunedì cederà il posto a un altro conduttore.

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 891.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.381.000 spettatori (6.7%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.513.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.056.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 1.123.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.806.000 spettatori (8.5%).

Per quanto riguarda la sfida tra Tv8 e Nove, segnaliamo il dato del Nove con Gabriele Corsi in netto vantaggio su Nicola Savino. Su Tv8 100% Italia ha divertito 387.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 510.000 spettatori con il 2.4%