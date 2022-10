Gli ascolti del sabato, Tu si que vales vs Ballando con le stelle 2022: chi ha vinto

Gli ascolti dell'8 ottobre 2022: ecco chi ha vinto la sfida tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

Iniziano le sfide del sabato sera, si inizia a fare sul serio. Come sarà andata la serata dell’8 ottobre 2022? Lo scopriamo con i dati di ascolto che ci rivelano chi ha vinto la serata . Prima sfida a distanza tra Milly Carlucci e Maria de Filippi. Ieri infatti abbiamo visto il primo confronto della stagione tra Tu si que vales e Ballando con le stelle 2022. Prima sfida della stagione che, come ci rivelano i dati di ascolto, è stata vinta , per pochissimo, da Tu si que vales.

Su Rai 1 è tornato Ballando con le stelle. Anche in questa stagione la sfida del sabato sera vedrà contrapporsi il programma di Rai 1 e quello di Canale 5. E anche quest’anno su Rai 1, vanno in scena le polemiche. Milly Carlucci, con il suo stile, ci anticipa sempre che si parlerà solo di ballo, che i vip scelti, sono stati scelti per le loro carriere, per i loro meriti. E poi ci si ritrova sempre nella stessa situazione: con Mughini che sbotta già al primo zero di Mariotto; con Iva Zanicchi che insula pesantemente Selvaggia Lucarelli. Insomma tutto come previsto, perchè quando inviti alcuni personaggi ( come è successo lo scorso anno con Morgan, non ti puoi aspettare di meno). Peccato, perchè il programma, se solo si parlasse di ballo, potrebbe essere più interessante.

Gli ascolti dell’8 ottobre 2022: ecco i dati della prima serata

Stando ai primi dati arrivati, sembrerebbe che entrambi i programmi nella prima serata di ieri siano andati vicini al 22 % di share con Tu si que vales leggermente in vantaggio su Ballando con le stelle…

I dati precisi ci rivelano che la terza puntata di Tu si que vales è stata vista da una media di 3,6mln con il 25,90%. Numeri in calo che potrebbero dipendere da più cose. Ieri è stato davvero un sabato anomalo in tutta Italia con temperature da piena estate. Staremo a vedere tra un paio di settimane cosa succederà quando gli italiani staranno di più in casa per via del clima autunnale/invernale.

La prima puntata di Ballando con le stelle 2022 è stata vista da una media di 3,5mln con il 24,30%. Milly Carlucci debutta bene con il suo programma ma resta indietro. La differenza però, almeno nella serata di ieri, è stata davvero minima, quasi un pareggio tra i due programmi.

Ascolti molto simili per le altre reti. Su Rai2 S.W.A.T. fa 775.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 Bigfoot Junior hanno intrattenuto 673.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 1492 ha raccolto davanti al video 867.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Unknown – Senza Identità ancora una volta in replica, fa 669.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 In Onda, in onda dalle 21.17 alle 22.28, ha registrato 467.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 Star Trek Beyond ha raccolto 207.000 spettatori con l’1.4%. Su Nove Mafia Connection ha raccolto 185.000 spettatori e l’1.3% di share.