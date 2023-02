E’ boom di ascolti per la Domenica IN post Sanremo prima parte, seconda/terza parte da rivedere

Nuovo record di ascolti per la Domenica In post Sanremo 2023: ecco i numeri di Mara Venier

Non ha probabilmente aiutato la scaletta pensata per la puntata di Domenica IN post Sanremo 2023. Gli ascolti del programma di Mara Venier sono senz’altro da record, con numeri molto molto buoni ( share anche in questo caso favorito dalle nuove rivelazioni). Dati in linea con la Domenica In dello scorso anno, a dimostrazione che il pubblico ama seguire Mara Venier il “day after”. Ma i numeri sono tali e come tale è facile commentarli. Se la prima parte di Domenica In il 12 febbraio vola con oltre 5,3 milioni di spettatori, superando la concorrenza di Canale 5 con Amici 22 senza nessuna difficoltà, la seconda parte invece cala. Fino ad arrivare ala terza parte che perde strada facendo un milione di spettatori. Facile pensare che la scaletta non abbia aiutato, visto che il vincitore si è esibito alle 15 circa e poi dopo le 16 non si è capito più nulla. Un grande caos, per una puntata di Domenica IN in cui tutti gli artisti, a parte Anna Oxa, si sono esibiti ma come accade ormai da tempo, correndo, correndo, in un caos generale. Caos che fa calare inevitabilmente gli ascolti, anche perchè, soprattutto dalle 18 alle 18.45 si sono esibiti gli ultimi in classifica, cosa che ha fatto decisamente perdere appeal al programma di Rai 1.

Qui un nostro focus sui contenuti della Domenica IN post Sanremo

I numeri di Domenica In nella puntata del 12 febbraio post Sanremo

La prima parte di Domenica IN il 12 febbraio 2023 è stata vista da una media di 5.367.000 spettatori e 38,3%; seconda parte 4.685.000 e 35,8% share, terza parte 4.258.000 e 30,4% share. Numeri da prima serata per la Domenica IN post Sanremo. L’anno scorso, in numero di spettatori era andata decisamente meglio.

La prima parte di Domenica IN era stata vista da 5.148.000 spettatori, 30.4% di share. Sono stati 5.207.000 i telespettatori che hanno seguito la seconda parte, in onda dalle 14.58 alle 17.08 con uno share del 31.3%, mentre 5.148.000 di spettatori con il 29% di share hanno seguito in tv la terza parte, in onda dalle 17.17 alle 18.45.