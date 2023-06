Eleonora Daniele prende il posto di Antonella Clerici e di E’ sempre mezzogiorno

Eleonora Daniele sostituisce Antonella Clerici, prende il posto di E' sempre mezzogiorno

Oggi Antonella Clerici ha annunciato che E’ sempre mezzogiorno chiude in anticipo, una settimana prima. Sarà Eleonora Daniele a prendere il suo posto, a sostituire Antonella Clerici in quella fascia del mezzogiorno a cui i telespettatori rinunciano con grande dispiacere.

E’ Tv Blog a darne notizia ma se Antonella Clerici ovviamente non ha detto nulla su questo dettaglio non da poco, Eleonora Daniele lo dirà solo in seguito. Ha atteso l’annuncio della collega, ha atteso che fosse ufficiale. Antonella Clerici andrà in vacanza il 9 giugno, una settimana prima del previsto ma ha anche anticipato che E’ sempre mezzogiorno torna il prossimo settembre.

Eleonora Daniele sostituisce Antonella Clerici

La sostituzione è una novità perché se la chiusura con una settimana in anticipo del programma del mezzogiorno di Rai 1 era già nell’aria, la soluzione è nuova. Si pensava che Camper avrebbe anticipato la prima puntata e invece Roberta Morisi e Tino non cambiano le date.

Chiusura anticipata per E’ sempre mezzogiorno

Sembra che la scelta sia stata del direttore Intrattenimento Daytime Angelo Mellone. Vedremo quindi Eleonora Daniele da lunedì 12 giugno a venerdì 16 giugno pronta a prendere il posto della Clerici, a coprire anche il suo spazio. Farà quindi gli straordinari prolungando Storie Italiane.

Storie Italiane prende il posto di E’ sempre mezzogiorno

Prende il posto ma solo in parte. La Daniele non darà più la linea alla Clerici verso le 11:50 ma proseguirà con Storie Italiane fino alle 12:30. A seguire ci sarà Camper con Marcello Masi mentre dal 19 giugno, lunedì, potremo seguire Camper in viaggio, appunto con la Morise e Tinto.

Come sta Antonella Clerici?

Antonella Clerici e i suoi ospiti a E’ sempre mezzogiorno

Resta sempre il dubbio sul perché Antonella Clerici ed E’ sempre mezzogiorno vanno in vacanza prima. La risposta però sembra semplice, forse è vero che è stata la conduttrice a chiedere di terminare con una settimana di anticipo perché non in gran forma.

La padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno nelle ultime due puntate non ha nascosto il disagio, il suo crollo psicofisico. La Clerici non ha solo avuto una terribile influenza ma ha anche una costola incrinata dovuta a una brutta caduta.

Sembra non ci siano ulteriori problemi perché proprio nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno Antonella ha ringraziato il suo pubblico per gli ascolti di una intera edizione dando anche appuntamento al prossimo settembre. Sembra non ci sia alcun dubbio che la prossima stagione vedrà ancora lei alla conduzione.