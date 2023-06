Home » Programmi TV » Mauro Coruzzi dopo l’ictus sceglie Domenica In: come sta Programmi TV Mauro Coruzzi dopo l’ictus sceglie Domenica In: come sta Luisella Bianchi Mauro Coruzzi ha scelto Domenica IN per raccontare come sta dopo alcune settimane dall'ictus

Dopo l’ictus che lo ha costretto per diversi giorni in ospedale, torna in tv Mauro Coruzzi e racconta come ha affrontato i giorni successivi alle dimissioni dall’ospedale ma non solo. La ha fatto nella puntata di Domenica IN dell’11 giugno 2023, puntata durante la quale ha raccontato come vanno oggi le cose e quali sono le sue attuali condizioni di salute. Ha ringraziato Mara Venier per averlo accolto nello studio di Rai 1 e poi ha subito detto di stare bene, per rassicurare anche tutte le persone che gli sono state vicine, tutte le persone che hanno fatto sentire il loro affetto in questi mesi.

Mauro Coruzzi, in diretta a Domenica IN, ha poi raccontato che il recupero è lento piano piano, tornerà tutto come prima: al momento sta affrontando ancora un periodo di riabilitazione, seguito da un fisioterapista e da un logopedista, che lo sta aiutando a riprendere completamente l’uso della parola.

Mauro Coruzzi in diretta a Domenica IN: ecco come sta

Riesco a muovermi se pure con molta moderazione. I passi sono lenti, ho ancora non perfettamente in uso la parte sinistra. Sto recuperando alla velocità della luce il linguaggio. Per un mese non ho parlato, scrivevo, altro non potevo. Ancora incespico, soprattutto in situazione come queste. Un miglioramento c’è.



Coruzzi si è detto fortunato perchè in casa con lui, nel momento in cui è stato male, c’era il suo fisioterapista che ha capito che stava succedendo qualcosa e ha agito in modo repentino. Il racconto poi è proseguito con queste parole:

Si è subito accorto che qualcosa non andava e nel giro di poche ore ero al Niguarda. Vorrei recuperare il coraggio che ho sempre avuto, non spaventarmi di fronte agli obbiettivi. Vorrei riprendere, sogno di ricominciare le prove per il musical Hairspray.



Il grazie di Mauro Coruzzi a Mara Venier

Mauro Coruzzi in ospedale-Ultimenotizieflash.com



Coruzzi ha ringraziato Mara Venier per averlo voluto nel suo studio e anche per le belle parole spese nei suoi confronti durante il periodo passato in ospedale. Così, scherzando con lei, ha detto:

L’anno prossimo la facciamo Domenica In? Orami è “Domenica Mara”. La capacità che hai di ascolto, di entrare in empatia con le persone, è una valore aggiunto. Come tutte le persone, nella vita e nel lavoro, hai degli altri e dei bassi e non li nascondi.

Queste le parole di Mauro Coruzzi nello studio di Rai 1 in una puntata non semplice per Mara Venier. La conduttrice infatti nei primi minuti ha dedicato un pensiero a suo genero, il marito di Elisabetta Ferracini che è venuto a mancare a soli 62 anni. La Venier non ce l’ha fatta , ed è crollata in lacrime.