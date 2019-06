Tale e Quale Show 2019: Nadia Rinaldi e Francesco Monte fra i 22 vip ai provini, ecco l’elenco

La prossima stagione televisiva è oramai alle porte e Rai Uno si appresta con certezza a mandare in onda una nuova edizione di Tale e Quale Show, la nona per la precisione. E dunque il talent show del venerdì sera ha bisogno di un nuovo cast a cui dar lezioni di canto ed imitazioni per il prossimo settembre. Chi saranno i dodici concorrenti di Tale e Quale Show 2019?

Fra web e settimanali, sembra siano stati provinati più di una ventina di celebrità legate al mondo della musica, dello spettacolo e della televisione. Un pout pourrì davvero molto ricco: scopriamo insieme quali nomi sarebbero stati convocati a fare il provino con lo staff di Endemol Shine Italy.

Tale e Quale Show 2019: gli aspiranti concorrenti

Di chi dovrà tenere le fila il padrone di casa di Tale e Quale Show, alias Carla Conti? I primi rumor che vi raccontiamo sono quelli di Blogo che parlano della ipotetica presenza nel cast del programma delle ex Miss Italia Francesca Testasecca e Denny Mendez, l’imitratrice Francesca Manzini, Rachele Di Fiore (compagna del calciatore Vincenzo Montella), la giovane conduttrice Carolina Rey, il doppiatore Francesco Pannofino, la regista Rita Rusic, l’attore Antonio Zequila, il cantante Marcello Cirillo e il tris di comici Massimo Bagnato, Roberto Ciufoli e Nadia Rinaldi.

Il settimanale Oggi ipotizza il coinvolgimento di Teresa Langella (da Uomini e Donne).

E ancora: il settimanale SPY azzarda altri nomi quali l’attrice Debora Villa, la showgirl Debora Caprioglio, il reality-addicted Francesco Monte, il modello Stefano Sala, la ex tronista Sabrina Ghio, due cantanti prese a Ora o Mai Più 2 Jessica Morlacchi e Barbara Cola, ma anche l’imitatore toscano David Pratelli e il cantante Sandro Giacobbe.

Tutti nomi che, in grande onestà, non stanno facendo impazzire di gioia i fan della trasmissione. C’è da dire che questi sono comunque nomi di potenziali concorrenti ma la scelta vera e propria verrà fatta fra qualche settimana.

Nel frattempo sembrerebbe confermata in toto, invece, la giuria di Tale e Quale Show 9: ritroveremo la divertente Loretta Goggi e i suoi due cavalieri Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Tale e Quale Show 9 tornerà in onda a settembre su Rai Uno.

