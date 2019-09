Temptation Island Vip 2019: Silvia e Gabriele la nuova coppia, lui è un “figlio di”

Ci eravamo lasciati con un inaspettato colpo di scena in quel di Temptation Island Vip 2019. Nel corso della sola prima puntata, infatti, uno dei concorrente ha infranto il regolamento con la conseguente squalifica della trasmissione (per lui e la sua fidanzata). Ve ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo.

E dunque cosa fare con una coppia in meno? La produzione del programma non ci ha pensato due volte: l’ha immediatamente rimpiazzata con una nuova coppia composta da Silvia Tirado e Gabriele Pippo.

Chi sono Gabriele Pippo e Silvia Tirado di Temptation Island Vip 2019?

Gabriele Pippo e Silvia Tirado sono ufficialmente una nuova coppia di fidanzati che partecipa a Temptation Island Vip. Sbarcati sulle dorate spiagge del resort sardo, Alessia Marcuzzi li ha accolti nella seconda puntata rompendo la solita liturgia. Ma chi sono i due nuovi fidanzati “separati” per amor di reality show?

Gabriele Pippo è un “figlio di”: suo padre è il noto attore comico Pippo Franco. Lui però nella vita non insegue il mestiere di suo papà ma fa tutt’altro; è un imprenditore e un produttore musicale. La sua compagna Silvia, invece, è una studentessa universitaria di soli 26 anni.





I due si sono raccontati come una coppia che si conosce da molto tempo. All’inizio i due si sono conosciuti per caso e per molto tempo si sono ritenuti solo grandi amici; solo un anno fa, invece, fra i due sembra esser scattata una scintilla che ha poi trasformato la loro semplice amicizia in un vero e proprio fidanzamento.

Nonostante siano fidanzati da solo un anno, Gabriele Pippo e Silvia Tirado partecipano a Temptation Island Vip 2019 per cercare di trovare nuovi punti fermi su cui costruire e rendere ancor più solita la loro storia d’amore. Una esperienza che i due hanno deciso di fare anche in previsione di una scelta importante per la vita di entrambi: hanno intenzione di iniziare una convivenza ma, prima di mettersi sotto lo stesso tetto, i due giovani amanti vogliono la certezza di avere al loro fianco la persona giusta.

Riusciranno in questa impresa? Oppure i tentatori di entrambi i villaggi faranno vacillare la loro storia?