Temptation Island VIP ultima puntata: chi esce in coppia e chi scoppiato?

Manca soltanto una settimana per vedere in onda, in prima serata su Canale 5, l’ultima e imperdibile puntata di Temptation Island Vip. Chi uscirà insieme e più forte di prima? Chi uscirà separato e magari anche insieme ad uno dei single? Al momento sono tre le coppie in attesa del falò di confronto finale con Alessia Marcuzzi. Si tratta di Serena Enardu e Pago, Alex Belli e Delia Duran, Gabriele Pippo e Silvia Maturani. Ieri sera, lunedì 7 ottobre 2019, è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island Vip. Dalle immagini dell’appuntamento settimanale con il programma di Canale 5 qualcuno ha già qualche idea di come andrà a finire tra le coppie. Andiamo a vedere le ultime anticipazioni.

Temptation Island Vip, Serena Enardu e Pago si separano nell’ultima puntata?

Sono Serena Enardu e Pago una delle coppie che più sta appassionando i fan di Temptation Island Vip. L’ex volto noto di Uomini e Donne parla spesso di alcune mancanze del fidanzato Pago e nel villaggio si è molto avvicinata al single Alessandro. Il povero cantautore ha visto video su video della sua fidanzata insieme al tentatore, i due hanno passato insieme anche il weekend da sogno. La vicinanza tra Serena e Alessandro ha ormai fatto scoppiare Pago tanto che alla fine i due si sono ritrovati al falò di confronto anticipato. Falò decisamente intenso. La Enardu ha cercato di difendersi dalle accuse del suo fidanzato sul comportamento che lei ha tenuto nel villaggio. Il falò di confronto anticipato tra Serena e Pago non è andato in onda fino alla fine. Nell’ultima puntata vedremo cosa ha deciso di fare la coppia. Pago da un lato sembra molto innamorato, dall’altro molto deluso. La Enardu invece appare dispiaciuta per aver fatto soffrire il suo fidanzato ma è anche molto vicina al single e vorrebbe un cambiamento. Secondo le anticipazioni i due potrebbero uscire da separati e Serena potrebbe approfondire la conoscenza con Alessandro. Andrà a finire davvero così o i due capiranno che tra di loro c’è davvero amore?

Ultima puntata Temptation Island Vip: Alex Belli con Delia dopo la fuga? E Gabriele?

Nella penultima puntata di Temptation Island Vip abbiamo anche visto un momento molto intenso: la tentata fuga di Alex Belli. Dopo Ciro Petrone, anche l’attore ha cercato di entrare nel villaggio delle fidanzate dopo aver visto il comportamento della sua Delia. Alex è stato prontamente fermato e si è così evitato la squalifica dal programma. Ma come andrà a finire tra Belli e la Duran? Secondo le ultime anticipazioni Alex Belli e la sua Delia potrebbero uscire insieme da Temptation Island Vip. “Adesso vado di là e la porto via, mi sono stufato” aveva infatti affermato l’attore prima della tentata fuga. Belli pare dunque innamorato di Delia e le sue parole farebbero pensare proprio ad una uscita di coppia dopo il falò di confronto finale. Passiamo adesso all’ultima coppia: Gabriele Pippo e la sua fidanzata Silvia. La bella Silvia ha baciato uno dei ragazzi single durante il gioco della bottiglia e Gabriele non ha preso per niente bene la cosa. Il figlio di Pippo Franco ha anche affermato che non la perdonerà mai dopo quello che ha fatto e sembra intenzionato a non farla entrare più nemmeno a casa. Silvia riuscirà a farsi perdonare da Gabriele?

Non ci resta che attendere l’ultima puntata di Temptation Island Vip per capire cosa decideranno di fare davvero le coppie. L’appuntamento è per lunedì 14 ottobre 2019 in prima serata su Canale 5.