Sofia e Amedeo sono la quinta coppia di Temptation Island 2020: insieme da 11 anni ma lui non vuole sposarsi

Mancano ormai dieci giorni dal debutto della nuova edizione di Temptation Island e la redazione del programma di Canale 5 continua via social a presentarci le coppie. La quinta coppia che parteciperà a Temptation Island 2020 è quella formata da Sofia e Amedeo. I due ragazzi stanno insieme da 11 anni ma a quanto pare ( un po’ come succede anche per un’altra delle coppie che conosceremo a breve) tutto questo tempo non è servito a far capire che la storia è quella giusta e che si possono fare progetti per il futuro. E infatti Sofia pensa che sia arrivato il momento di fare il grande passo mentre Amedeo racconta che non si sente pronto.

TEMPTATION ISLAND 2020: CHI SONO SOFIA E AMEDEO

Sofia ha 30 anni mentre Amedeo ne ha 32, ma stanno insieme da 11 anni, praticamente da quando sono diventati maggiorenni! A quanto pare però il tempo passato insieme non è bastato, almeno per Amedeo. I due ragazzi vivono in provincia di Perugia.

Sofia nel video di presentazione spiega: “Ho deciso di scrivere a Temptation Island perchè questa situazione non mi fa dormire la notte. Penso che sia un mio diritto volere una famiglia e una convivenza”.

A quanto pare però Sofia e Amedeo la pensano molto diversamente. Il giovane umbro commenta: “Io non sono pronto a fare un passo in più per questo la mia domanda è se sono meno innamorato di lei“. Il viaggio sull’isola dell’amore li porterà a capire che cosa provano? Vedremo…

