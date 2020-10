La contessa De Blanck lancia una bottiglia contro Tommaso Zorzi: rivolta social (VIDEO)

Dopo il video messaggio di Matilde Brandi nella casa del Grande Fratello VIP 5 non si è capito davvero nulla. Le parole di Tommaso rivolte anche ai suoi compagni di viaggio hanno scatenato la reazione di Elisabetta Gregoraci ma anche quella della contessa de Blanck che ha fatto un gesto che non è passato inosservato. Per l’ennesima volta la contessa ha fatto qualcosa che probabilmente, se lo avesse fatto un altro concorrente, non sarebbe risultato di poco conto. Patrizia infatti, arrabbiata per il termine [email protected] che Tommaso ha usato nei confronti dei suoi coinquilini, gli ha lanciato contro una bottiglia. Una bottiglia di vetro, indirizzandola proprio verso le parti basse del concorrente. Lo dice in modo esplicito anche nel video, e le sue parole si sentono ben chiare.

QUI IL VIDEO MESSAGGIO DI MATILDE BRANDI

Tommaso e Maria Teresa che era al suo fianco, hanno fatto finta di nulla ritenendo scherzoso il gesto della contessa, che potrebbe essere anche tale ma che comunque visto a casa, risulta in ogni caso inappropriato anche perchè si trattata di una bottiglia di vetro. Zorzi si sarebbe potuto anche fare male…

LA CONTESSA DE BLANCK LANCIA UNA BOTTIGLIA CONTRO TOMMASO ZORZI

E’ evidente che la contessa non volesse fare male a Tommaso, e ci mancherebbe, ma il gesto certamente non è molto simpatico, soprattutto se fatto in quel contesto. Tommaso ha fatto finta di nulla ma probabilmente se la bottiglia l’avesse lanciata Elisabetta Gregoraci, la sua reazione non sarebbe stata la medesima, non trovate? io mi sono rotta il cazzo che la contessa venga sempre giustificata e fatta passare su ogni cosa faccia o dica per me questo gesto è da SQUALIFICA #gfvip pic.twitter.com/LEjus9w2MW — 不忘 (@yilingirl) October 22, 2020

Si parlerà anche di questo episodio nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda questa sera? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 oggi per scoprire se anche il lancio della bottiglia farà parte dei temi di discussione di questa dodicesima puntata del Grande Fratello VIP 5.

Sui social sono tanti i telespettatori a chiedere che ci sia almeno un richiamo per la contessa ma anche in questo caso il pubblico si divide visto che molti fan del reality non ci hanno visto nulla di così tanto grave.