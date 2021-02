Il GF VIP 5 da record negativo: ben 5 concorrenti squalificati

Che amarezza…Sarà anche l‘edizione del Grande Fratello VIP più lunga della storia ma è anche quella che ottiene un altro record, in negativo. Nella quinta edizione del reality di Canale 5, sono stati espulsi finora ( abbiamo ancora 20 giorni davanti per cui potrebbe succedere di tutto) ben 5 concorrenti. Un vero e proprio record negativo. Se poi si considera che nell’edizione dello scorso anno, sempre condotta da Alfonso Signorini, ci sono state altre due squalifiche, possiamo dire che il conduttore ha un suo record personale che di certo, nessuno gli invidia. Considerato che il conduttore sceglie insieme agli autori i concorrenti, ha una grandissima responsabilità anche in quello che è l’esito del percorso fatto dai VIP, e quelli scelti in questa edizione, sono stati davvero una delusione, almeno per il programma e per il pubblico. Se pensiamo che con Stefano Bettarini, si è arrivati persino a diffide, denunce e vicende legali, si capisce quanto queste squalifiche stiano costando care a Mediaset ma non solo…

Grande Fratello VIP 5: i concorrenti squalificati in questa edizione

Edizione più lunga, numero di concorrenti squalificati che cresce. Tutto è iniziato con Fausto Leali che più di una volta ha usato termini ed espressioni inadeguate verso le persone di colore.

Poi è toccato a Denis Dosio, che durante la notte avrebbe pronunciato una bestemmia, anche se pare si trattasse di un intercalare usato dalle sue parti. Per Denis poco spazio in tv, se non in alcune puntate di Live-Non è la d’Urso, e poi il ritorno nella puntata di Capodanno per una esibizione ( anche Leali è ritornato in questo appuntamento). Denis Dosio ha bestemmiato stanotte al GF VIP 5? Si attendono comunicazioni

Il terzo concorrente espulso dal Grande Fratello VIP 5 è stato Stefano Bettarini, a pochissime ore dall’ingresso nella casa del reality di Canale 5. Anche nel suo caso è arrivata la squalifica in seguito a una espressione blasfema che però l’ex calciatore continua a contestare, tanto da aver portato in tribunale la cosa.

Quarto squalificato Filippo Nardi per le pessime uscite su Maria Teresa Ruta e tutte le battutacce che sono state fatte nelle poche ore di permanenza nella casa del GF VIP 5. Sia lui che Bettarini da quando sono usciti, si sono più volte schierati contro il conduttore, accusando Alfonso Signorini per la loro espulsione.