Alessia Zelletta al GF Vip 5 per Andrea Zenga, arriva il 2 di picche: “Non è proprio il mio tipo”

Incontri decisamente particolari al Grande Fratello Vip 5. Già durante la scorsa puntata, Alfonso Signorini aveva mostrato ad Andrea Zenga alcuni commenti di Alessia Zelletta, la sorella di Andrea, nei suoi riguardi. La ragazza si è detta molto interessata ad aprire una conoscenza con il collega di suo fratello. Lui, in quell’occasione, confermò la bellezza di Alessia ma non conoscendola preferiva Rosalinda. E’ ancora così dopo l’arrivo della Zelletta in casa? Alessia è approdata nel giardino del GF per un primo incontro con Zenga e la reazione del figlio del noto allenatore ha sorpreso tutti.

Alessia Zelletta vuole conoscere Andrea Zenga ma lui non sembra interessato: l’incontro

“Quando mi chiedono chi è il mio uomo ideale rispondo sempre: mio fratello. Ha tanti valori che vorrei che il mio uomo avesse ma questi valori li ho rivisti in te” è approdata così Alessia Zelletta al GF Vip 5 riempiendo di complimenti un quasi imbarazzato Andrea Zenga. “Hai detto che non mi conosci e infatti sono qua. Fuori ci facciamo un aperitivo solo noi due e poi vediamo. Non accetto un no come risposta” ha affermato la sorella di Croccantino nel giardino della casa. Insomma, una ragazza determinata e che sicuramente non ha paura di dire ciò che pensa. La differenza di carattere con Andrea Zelletta c’è tutta ma come ha reagito Zenga a quella che potremo definire come una dichiarazione?

Andrea Zenga non è interessato ad Alessia Zelletta: la reazione dopo l’incontro al GF Vip 5

A voler scavare un po’ più in fondo sulla nascita di questa nuova possibile coppia è stato proprio Andrea Zelletta. Il modello, dopo la puntata e l’incontro a sorpresa, ha chiesto al suo amico che cosa ne pensa di Alessia. Zenga ha spiegato che esteticamente non è il suo tipo anche se non c’è un vero e proprio motivo visto che in generale si tratta di una bella ragazza. “Non è proprio il mio tipo” sono state le parole di Andrea. “Mi cattura di più una ragazza all’apparenza insicura” ha precisato il concorrente. Che Alessia Zelletta si sia posta in maniera fin troppo determinata nei confronti di Zenga? Magari quell’aperitivo potrà chiarire molte cose e poi chissà. Anche se quella ‘ragazza all’apparenza insicura’ di Andrea, per molti telespettatori del GF Vip 5, potrebbe essere collegata proprio a Rosalinda che al momento non sembra affatto interessata ad andare oltre l’amicizia. E anche Zenga, dopo la puntata, ha spiegato che l’attrice è impegnata da 10 anni, dunque non se ne fa nulla.

Una volta uscito dalla casa andrà davvero a fare un aperitivo con Alessia Zelletta?