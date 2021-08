Anche Raffaella Fico e Soleil Sorge al GF VIP 6?

E’ ormai tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello VIP. Tra qualche giorno i concorrenti inizieranno probabilmente la quarantena per poi entrare nella casa più spiata di Italia a metà settembre. E come saprete, dopo i primi due nomi ufficiali, sui social del programma di Canale 5, vengono disseminati indizi per capire chi ci sarà in questa nuova edizione del GF VIP. Ricapitolando: nella casa del Grande Fratello VIP 6 entreranno Katia Ricciarelli, che è stata la prima concorrente ufficiale a essere annunciata. Dopo di lei dalla rivista Chi è arrivato il nome di Sophie Codegoni. E ora, sembra proprio che ci siano altre due signore pronte a entrare nella casa anche se i loro nomi, non sono ancora ufficiali. Saranno davvero Soleil Sorge e Raffaella Fico le due nuove concorrenti pronte a varcare la soglia della porta rossa?

Grande Fratello VIP 6: due vippone pronte a entrare in casa

Nel gioco che gli autori del Grande Fratello VIP stanno facendo, gli indizi che vengono postati sulle pagine ufficiali, dopo poco scompaiono. Ma i fan del programma che provano a indovinare i nomi dei concorrenti di questa sesta edizione del programma, tengono tutto a mente e si sa, ogni cosa che passa in rete lascia traccia, e anche per gli indizi vale lo stesso! Per questo motivo sembrerebbe evidente che le ultime foto postate sugli account ufficiali del GF VIP fossero quelle di Soleil e Raffaella Fico.

Solei è stata a Uomini e Donne, è stata una delle migliori concorrenti dell’Isola dei famosi per bravura e caparbietà nell’edizione alla quale ha partecipato. Fortissima anche a Pechino Express ma non ha mai vinto. Lascia comunque il segno e di certo crea dinamiche interessanti. Raffaella Fico deve la sua fama alla partecipazione al GF quando era ancora nella versione classica, ossia dedicata ai non famosi. Ricorderete che entrò nella casa del Grande Fratello dicendo di essere ancora vergine e si creò tutta una vicenda intorno a queste sue affermazioni. La Fico ha fatto poi anche altro in tv ma è stata alla ribalta della cronaca rosa per la sua storia con Mario Balotelli dalla quale è nata la loro bambina, la piccola Pia.