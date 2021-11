Nicola spiega la sua frase contro Miriana, Patrizia Mirigliani gli fa una dedica

E’ stata una serata complicata per Nicola Pisu. Per il figlio di Patrizia Mirigliani non è semplice esprimersi, non riesce a comportarsi con disinvoltura come fanno gli altri vipponi, abituati a stare davanti alle telecamere e più “sgamati ” da questo punto di vista. Purtroppo Nicola ha avuto una pessima uscita nei confronti di Miriana Trevisan ma era abbastanza chiaro che non le volesse augurare il male. Purtroppo però come spesso diciamo le parole hanno un peso e Nicola ha fatto bene a scusarsi. Dopo la diretta, il Pisu, ha provato a spiegare i motivi per i quali ha usato quelle parole ma soprattutto ha provato a dire che cosa intendesse con quelle parole. “Io l’ho sempre trattata bene, ecco perché le ho detto ‘Vai a farti trattare male da un altro’. Se voglio rimanere? In parte sì, ma non finché c’è lei qui. Faccia il pubblico. Io quella persona non la voglio vedere” ha detto Nicola sfogandosi con chi ha voluto ascoltare anche la sua versione dei fatti.

Il ragazzo ha quindi provato a spiegare le sue ragioni: “Mi dà fastidio. Mi ha illuso. Il senso di quella frase è che io l’ho trattata bene, allora vai a farti trattare male dagli altri. L’ho detto in un momento di rabbia. Ho chiesto scusa. Sarà anche una persona buona, ma a me le persone che si arrampicano sugli specchi con i sentimenti e devono sviare il discorso perché non mi sanno dire la verità, non le reputo persone. Cioè sì, sei una persona, ma io sono chiaro con te e pretendo, esigo sui sentimenti che tu lo sia con me. Se tu mi vuoi bene, mi dici che tra me e te non ci può essere niente e io mi allontano.“

La Mirigliani in queste ore non è scesa nel merito di quello che è successo nella diretta del Grande Fratello VIP 6 ma è rimasta vicino a Nicola postando sui social una bellissima dedica: “È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma.” Nessun riferimento e quanto accaduto nella casa del Grande Fratello VIP 6 ieri, eppure Patrizia era entrata a gamba tesa per molto meno, soprattutto con Manila. Su quanto successo ieri, non dirà invece nulla?

