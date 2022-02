Delia e Soleil mettono un punto e guardano avanti. La Duran : “Non sei una vittima, non siamo sbagliate”

Poche ore prima della puntata in diretta del Grande Fratello VIP 6, in casa, sembra tornare il sereno. Questa mattina infatti, Soleil Sorge e Delia Duran, appena sveglie, hanno deciso di chiarirsi per evitare poi si creare panico e tensione nel corso della diretta. E’ Delia a spiegare che lei e Alex si sono confrontati, hanno capito quello che è successo e non vogliono più tornare su quanto accaduto nel corso della festa Wild. Delia spiega: “Io non so che cosa mostreranno stasera ma sappi che è passato io sarò dalla tua parte. Con Alex ho già parlato. Ci sono state delle parole sbagliate, ci sono state delle frasi urlate ma per me è stata una sorta di liberazione” . La Duran si riferisce chiaramente al confronto che c’è stato prima sotto la doccia e poi in sauna tra Alex e Sole, quando la Sorge si è dichiarata parlando di amore e non solo.

Le due ragazze però non immaginano che quanto accaduto sabato notte, ha provocato molte reazioni, in particolare quelle dei familiari di Soleil che proprio non hanno gradito quello che è accaduto.

Delia vuole armonia nella casa del Grande Fratello VIP 6

La Duran ha spiegato alla Sorge che in quel momento ha preferito non intromettersi e che se vorranno, lei e Alex potranno chiarirsi con toni diversi. Ma è arrivato il momento di andare avanti e fare in modo che nella casa regni l’armonia a poche settimane dalla finale del reality di Canale 5. “Tu non sei sbagliata, non siamo vittime e non siamo sbagliate” ha concluso Delia nel suo discorso. La Sorge si è detta dispiaciuta per tutto quello che è accaduto e per quello che la modella ha dovuto superare. “Non voglio più questa roba, abbiamo sbagliato” ha concluso Soleil.

Immaginiamo però che questa sera, nel corso della puntata in diretta, i toni potrebbero cambiare, quando si vedranno uno dopo l’altro tutti i video di quello che è successo nel corso della folle notte del sabato sera.