Edoardo e Antonella il tira e molla continua. La Fiordelisi: “Ci piacciamo ma ci facciamo del male”

Antonella ed Edoardo di nuovo vicini: a quanto pare non possono fare a meno di stare insieme

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 ormai non ci crede più nessuno al fatto che Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria possano realmente mettere fine alla loro storia. A quanto pare, anche secondo molti spettatori, la relazione tra i due vipponi sarebbe destinata a durare, almeno nella casa, per un semplice motivo: la forte attrazione fisica che entrambi proverebbero. Ben lungi da essere quindi una storia d’amore, ma tra ragazzi giovanissimi, gli ormoni conterebbero molto più di altre cose ( e farebbero dimenticare offese e insulti, come le mancanze di rispetto). Durante la puntata di lunedì Donnamaria ha ben spiegato che non era sua intenzione chiudere con la Fiordelisi, dicendo a Signorini che sarebbe bastato un suo cenno, delle scuse, per rimettere tutto in discussione. La influencer invece, dichiarava chiusa questa storia, salvo poi farsi coccolare, lanciare provocazioni, flirtare, ammiccare e via dicendo. I due nelle ultime ore hanno passato molto tempo insieme e Antonella spesso, ha fatto notare a Edoardo che senza di lei non riesce proprio a stare, come si vede anche nei video che sono stati pubblicati sul sito ufficiale del reality di Canale 5.

Edoardo e Antonella: attrazione più che fatale

Già ieri, vi avevamo parlato di questa attrazione fatale che aveva portato il Donnamaria nuovamente nel letto della Fiordelisi. E nelle ultime ore, i due hanno passato diverso tempo insieme a stuzzicarsi, lanciarsi sguardi pieni di provocazione e di carica sessuale…

“Tu mi hai detto che io ti piacevo così come sono” ha ricordato Antonella a quello che sarebbe il suo ex ( ha ribadito che lei continua a considerarsi single, anche se stanno insieme abbracciati sullo stesso divano.

“Ma come si fa a stare appresso a te?” chiede a questo punto il VIP, sottolineando le numerose difficoltà incontrate durante la loro frequentazione. “Allora sono destinata a stare da sola” risponde l’ex schermitrice che per giustificare le sue azioni aggiunge “Io faccio quello che mi sento di fare, sempre”.

Edoardo ci è ricascato con tutte le scarpe, a quanto pare, l’influenza degli amici che gli sono vicini e che gli hanno sconsigliato di allontanarsi da lei, non è poi così tanto efficace: “Non mi riesco a staccare da te adesso. Non riesco a fare finta di niente” . Le differenze caratteriali però sono tante e questo Edoardo lo sa bene: “Tu ora vuoi stare solo con una persona che accetti tutto di te e non è una cosa sana”.

“Tu mi piacevi in tutto” esclama l’ex schermitrice ma, dispiaciuta, attribuisce ancora una volta la colpa a tutti i coinquilini che ha contribuito alla rottura della coppia. “Tu non vedrai mai una mancanza di rispetto da parte mia con i miei amici” dice e conclude “Siamo proprio su due binari opposti”. I due hanno deciso di darsi del tempo per capire che cosa vogliono. Antonella ha commentato: “Non so come sia possibile che ci piacciamo così tanto ma non riusciamo a stare insieme. Adesso ci stiamo facendo del male”.