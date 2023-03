Antonella Fiordelisi fuori dal GF VIP si consola tra le braccia di Edoardo Donnamaria: prima notte insieme

Prima notte insieme per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi dopo l'eliminazione della modella dal GF VIP 7

Innanzi tutto diamo atto a Edoardo Donnamaria di aver imparato dalla migliore: fino a ieri il suo account instagram era libero, adesso è stato reso privato. Una super mossa, che come Antonella Fiordelisi ci insegna, serve per conquistare follower. Chissà se funzionerà ma vista la grande curiosità dei #donnalisi su questa coppia immaginiamo di si…Potete comunque stare tranquilli, perchè le foto e i video di quello che Antonella ed Edoardo faranno o hanno già fatto, spopolano ovviamente sui social, account privati a prescindere. Come aveva annunciato il buon Alfonso Signorini, ieri sera, Edoardo Donnamaria si è subito fiondato a Cinecittà per recuperare la sua principessa. Ed eccoli insieme sorridenti, fuori dallo studio di Canale 5, per i primi selfie con i fan e per l’incontro a pochi giorni dall’addio nella casa del Grande Fratello VIP. Si amano e non vedevano l’ora di riabbracciarsi, come entrambi avevano raccontato. La Fiordelisi, prima di lasciare lo studio del GF VIP, aveva più volte ribadito il concetto che più le stava a cuore: il fatto che in questa edizione del reality, ha trovato l’amore e che il suo regalo più grande, è stato appunto Edoardo. Il Donnamaria non vedeva l’ora di riprendersi Antonella ed eccoli insieme, con le prime storie di coppia sui social. “Chi ca** dorme più” ha scritto nelle sue storie Edoardo, postando delle foto di Antonella a letto insieme a lui.

I fan della coppia ovviamente sono pazzi di Antonella ed Edoardo. E noi dopo mesi, durante i quali abbiamo sostenuto che tra i due ragazzi, ci fosse solo una relazione tossica, possiamo solo augurarci che la vita vera renda le cose diverse e che Antonella ed Edoardo trovino il giusto modo di volersi bene. Hanno tante persone che tifano per loro, per cui saranno sicuramente felici di tutto l’affetto ricevuto in questi mesi. Le sole consolazioni per Antonella Fiordelisi che, per sua stessa ammissione, mai avrebbe voluto lasciare il reality, ed è rimasta parecchio colpita dal fatto che la madre, abbia chiesto ai fan di non votarla per andare avanti, ma per farla uscire. Si consolerà appunto, tra le braccia del suo Edoardo.