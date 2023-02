Scaletta seconda Serata Sanremo 2023: cosa vedremo l’8 febbraio minuto per minuto

Dopo il boom di ascolti della prima serata di Sanremo 2023 ecco la scaletta dell'8 febbraio 2023 minuto per minuto

Cosa vedremo nella seconda serata di Sanremo 2023? Ve lo raccontiamo con tutti i dettagli per la scaletta, minuto per minuto..

Con una media di 10 milioni di spettatori davanti alla tv, Amadeus conferma il successo di questi ultimi anni e anche la sua quarta volta a Sanremo, è storica. Volano gli ascolti di Sanremo 2023 e volano anche le polemiche. Una su tutte: il caso Blanco. E dopo una prima serata ricca di cose ( un po’ troppa musica e pochi momenti di altro) grande attesa per la seconda serata. Vogliamo quindi raccontarvi tutto quello che è previsto in scaletta per la seconda serata del Festival di Sanremo. Si parte anche oggi alle 20,40 su Rai 1 con la seconda puntata in diretta l’8 febbraio 2023. Se ieri c’era grandissima attesa per Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston, oggi i riflettori sono per Francesca Fagnani, amatissima giornalista Rai. Tornano ovviamente Amadeus e Gianni Morandi, la strana coppia che ha funzionato, con qualche piccolo intoppo, va detto. La mancanza di Fiorello si sente tutta. Troppa musica, tanta e pochi momenti di leggerezza.

Ma andiamo alla scaletta della serata, ricordandovi che quella definitiva, con tutti gli orari, arriverà intorno alle 19.

Scaletta seconda serata Sanremo 2023: tutto quello che vedremo l’8 febbraio 2023

Conduce Amadeus con Gianni Morandi e con Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice di Belve potrebbe portare un monologo sui recenti fatti di cronaca, incentrato sulla criminalità organizzata. Oppure potrebbe intervistare Amadeus! Non sarebbe una brutta idea visto che non lo abbiamo mai visto a Belve. Proprio ieri con Alberto Matano a La vita in diretta ha scherzato sulla possibilità di raccontarsi anche in questo modo.

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2023 è molto simile a quella della prima serata. Vengono eseguite le restanti 14 canzoni, votate sempre e solo dai 150 della Sala Stampa nelle sue tre distinte componenti con un peso relativo di 1/3 ciascuno. Alla fine della serata viene stilata la classifica congiunta di tutte le 28 canzoni/Artisti in competizione, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 12 o 13) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 14). Non è detto che la classifica complessiva venga mostrata.

I cantanti in gara oggi

Will canta Stupido

I Modà cantano Lasciami ( leggi qui il testo)

Sethu canta Cause perse

Articolo 31 cantano Un bel viaggio ( leggi qui il testo)

Lazza canta Cenere ( leggi qui il testo)

Giorgia canta Parole dette male ( leggi qui il testo)

Colapesce e Di Martino cantano Splash ( leggi qui il testo )

Shari canta Egoista

Madame canta Il bene nel male ( leggi qui il testo)

Levante canta Vivo ( leggi qui il testo)

Tananai canta Tango ( leggi qui il testo )

Rosa Chemical canta Made in Italy

Lda canta Se poi domani ( leggi qui il testo )

Paola e Chiara cantano Furore ( leggi qui il testo)

Ospiti della seconda serata di Sanremo 2023: l’inedito trio composto da Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Come rivelato ieri da Gianni Morandi, ci sarà un momento molto emozionante con i successi dei tre cantanti. Per respirare invece musica internazionale, sul palco di Sanremo 203 i Black Eyed Peas. Ospite comico Angelo Duro. Altri ospiti: Francesco Arca per presentare la fiction Resta con me. Ricordiamo che in diretta dalla nave ci sarà Fedez. In piazza invece, Nek e Francesco Renga.

Ordine di uscita seconda serata 14 BIG

Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce e Di Martino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda, Paola e Chiara.