Palinsesti Autunno Rai2: Cancellato Mezzogiorno in Famiglia

Con la presentazione dei prossimi palinsesti autunnali nella seconda settimana di luglio, la Rai si appresta a sopravvivere all’ultima ondata di anticipazioni, spoiler e gossip in vista di tutte le ufficialità. Le anticipazioni più pruriginose solo quelle che riguardano il nuovo daytime di Rai Uno (con l’incredibile rientro dalla porta principale per Lorella Cuccarini), Ma anche le ultime manovre di Carlo Freccero per la sua Rai Due non sono da sottovalutare.

Non a caso, dopo aver annunciato l’eliminazione dei serial della saga NCIS (che poi però sono tornati) e lo spostamento mai avverato di Detto Fatto su Rai Uno, il direttore aveva annunciato che avrebbe chiuso Mezzogiorno in Famiglia: il familiare game show del week end condotto nell’ultima edizione da Adriana Volpe e Massimiliano Ossini. Ma questa voglia si concretizzerà?

Cancellato Mezzogiorno in Famiglia

In onda da ben 26 edizioni, la cui prima prova risale addirittura al 1993, sembra che non avrà nuove stagioni: questi sono i rumor che proprio nelle ultime ore sono stati raccolti da siti e blog d’informazione. Un brutto colpo per gli affezionatissimi spettatori del gioco ideato e diretto da Michele Guardì.

Se effettivamente questi forti rumor dovessero verificarsi, quali nuovi format riempiranno il mattino del sabato e della domenica di Rai Due? Oppure la rete verrà subissata di ulteriori fasce piene zeppe di repliche e telefilm d’annata?

Molti dubbi ci sono anche a proposito del resto della programmazione di Rai Due. Infatti, sono pochissimi i format che con piena certezza verranno riconfermati per la prossima stagione televisiva: ci sarà sicuramente Il Collegio 4, forse slitterà al 2020 la nuova edizione di Pechino Express (con Costantino Della Gherardesca?), sarebbe stata confermata una nuova annata per The Voice of Italy e con tutta probabilità non rivedremo Realiti (lo show flop di Enrico Lucci).

Fra le novità, invece, dovrebbe essersi una moltiplicazione di show comici (tutti ispirati al fenomeno Made in Sud, fra cui un improbabile Made in Nord e la messa in onda degli spettacoli teatrali degli stessi comici partenopei) e il ritorno delle nuove stagioni delle fiction poliziesche più amate. Per ulteriori novità e riconferme l’appuntamento è il 9 luglio 2019 con la presentazione dei palinsesti Rai 2019 – 2020.