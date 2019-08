Andrea Damante conduttore per Amici VIP? Dal rumor alla smentita

Nonostante partirà fra pochissime settimane, si sa ancora molto poco in merito ad Amici VIP: lo spin-off con concorrenti famosi del celebre talent show di canto e ballo condotto da Maria De Filippi. Ad oggi di ufficiale non c’è assolutamente nulla se non il titolo del programma e la conferma di Mediaset che sarà in palinsesto prima del prossimo Grande Fratello Vip 3.

Fra i numerosi rumor che circolano online si parla, però, della presenza di quattro giudici di cui due diversi a rotazione ogni settimana; fra questi, anche Joe Bastianich e Platinette. Per la conduzione dello show si pensa a Michelle Hunziker (dopo il no di Silvia Toffanin). Ma il daytime? Anche su questo era partito un rumor….





Amici Vip: il daytime affidato ad Andrea Damante?

Secondo quando riportato da alcuni siti web, durante una trasmissione radiofonica trasmessa da Radio 105 (media parter di molti show Mediaset) si sarebbe parlato della presenza di un daytime di Amici Vip e che a condurlo sarebbe stato designato Andrea Damante: l’ex tronista di Uomini e Donne.

Un rumor che – dopo aver fatto il giro di tutti i blog e siti di gossip – ha poi trovato una smentita nelle parole di uno dei membri dello staff di Temptation Island Vip (altro show defilippiano) che via Instagram ha affermato che in realtà non c’era assolutamente nulla di vera nella suddetta notizia.

Certo, fa riflettere che uno come il “Dama” incollato continuamente allo smartphone (fa decine di storie Instagram al giorno) non si sia immediatamente catapultato a smentire questa notizia che lo riguardava. E fa doppiamente strano constatare come sul web si dia con certezza la notizia che ci sarà un daytime di Amici Vip, cosa attualmente mai annunciata.

Difatti, visto che Amici Vip sarà un talent totalmente registrato, non è assolutamente detto che avrà una striscia quotidiana. E anche qualora ce l’avesse, trovare uno spazietto nel pomeriggio risulta tutt’oggi davvero una impresa fra le soap più amate dalle telespettatrici (Una Vita, Il Segreto e Bittersweet), il talk trash Pomeriggio 5 (di ritorno dal 9 settembre) e ovviamente Uomini e Donne.

In attesa di avere le prime notizie ufficiali in merito a questo Amici Vip, non ci resta che attendere la fine del mese di agosto e i primi allestimenti in quel degli Studi Elios.