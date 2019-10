Con Uomini e Donne si vola: ascolti al 25% di share grazie alla sfilata da 50 sfumature

Uomini e Donne continua a essere una certezza. Con l’arrivo del mese di ottobre gli ascolti brillano ancora di più delle passate settimane. Già ieri vi avevamo parlato di un nuovo record di ascolti incassato dal programma di Maria de Filippi che con la puntata del martedì aveva superato i 3 milioni di spettatori. Incredibile doppietta per Maria: la puntata di Uomini e Donne del 23 ottobre 2019 va ancora meglio e supera i 3 milioni di spettatori con il 25% di share. Il trono over è una certezza e il pubblico a casa si appassiona alle storie dei protagonisti che fanno del loro meglio, questo va detto, per non passare inosservati.

Pensiamo ad esempio al tema caldo della puntata di Uomini e Donne di ieri. Se infatti lo spettacolo è stato inaugurato con la dolcissima storia di Edo e Chiara, che dopo essersi conosciuti nel programma di Canale 5 hanno deciso di sposarsi, poi “il meglio” è arrivato con la sfilata. Tema scelto per le signore: pigiama party. Peccato però che a nessuna di loro, almeno per quello che abbiamo visto, sia venuto in mente di sfilare con il vero pigiama che indossano tutti i giorni in casa ma abbiano tirato fuori l’artiglieria pesante rievocando persino Mr Grey e Anastasia…

Quella che abbiamo visto ieri nello studio di Uomini e Donne è stata una sfilata dalle 50 sfumature: dal rosso al nero passando per il grigio. Ne abbiamo viste delle belle. Da Gemma Galgani che ha sfilato con il reggi calze a Valentina che ha indossato un volgarissimo outfit nero. Per non parlare di Pamela che sicuramente avrà una fisicità importante ma poteva evitarsi quel completino. E non perchè come ha detto Enzo avrebbe dovuto rispettare lui ma semplicemente perchè avrebbe dovuto rispettare lei: è un gioco, tutto vero, ma sono sempre le tre del pomeriggio. E che poi fosse anche in imbarazzo, era evidente a tutti. Less is more un mantra che nello studio di Canale 5 dovrebbe essere scritto a caratteri cubitali.

Ma in fondo va anche bene così. Sui social infatti è scoppiato il delirio durante la sfilata anche a causa di un altro delirio, quello di Enzo che ha chiesto a Pamela di coprirsi , visto che lui le “concede” di vestirsi in un determinato modo solo in alcune occasioni…Tutto vero, tutto troppo.

NUOVO RECORD DI ASCOLTI A UOMINI E DONNE: SI VOLA

Uomini e Donne è stato seguito da 3.000.000 spettatori con il 25% (Uomini e Donne – Finale 2761.000 pari al 26.8%)

Doppiata praticamente la concorrenza con Vieni da me che si ferma a una media di 1,5 milioni di spettatori e non va oltre l’11,9 % di share.