Mara Venier chiude con Domenica IN la galoppata Sanremese: ascolti da record anche per lei?

Cresce l’attesa questa mattina per i dati di ascolto della giornata del 9 febbraio 2020 in particolare per scoprire se l’effetto Sanremo è proseguito anche nella giornata di ieri. In questa ultima settimana infatti, come ha più volte ricordato il direttore di rete Stefano Coletta, tutti i programmi del day time di Rai 1 hanno subito una crescita negli ascolti grazie a tutto l’affetto che il pubblico ha dimostrato intorno a questa edizione del Festival. E ci si aspetta quindi che anche Domenica IN in onda il 9 febbraio 2020, registri ascolti clamorosi con un nuovo record per Mara Venier. Come spesso succede la puntata di Domenica IN del “day after” è una sorta di prolungamento di Sanremo, con la differenza che, almeno i cantanti che si esibiscono per primi, hanno anche la possibilità di confrontarsi con i giornalisti come è successo ieri sopratutto nella prima parte.

BOOM DI ASCOLTI ANCHE PER MARA VENIER CON LA SUA DOMENICA IN DOPO IL FESTIVAL?

Dobbiamo ringraziare Mara in particolare, per aver scelto Selvaggia Lucarelli, una delle poche a dire quello che pensa in faccia agli artisti senza per forza dover essere addolcita da cose che non pensa ( che poi i voti negativi a chi è arrivato ultimo in classifica li hanno dati gli altri, ma prendersela con lei è sempre più facile). E quindi Selvaggia è diventata una delle protagoniste di questa Domenica IN speciale Sanremo. Pare che Elettra Lamborghini abbia scelto di disertare il palco di Domenica IN proprio perchè c’era lei; Enrico Nigiotti ha avuto modo di scambiarci delle battute non proprio edificanti; una signora del pubblico ha persino avuto il suo momento di popolarità. Insomma una puntatona di Domenica IN, davvero molto, molto movimentata.

E da questo show ci si aspettano anche dei grandi numeri che certamente arriveranno dopo le 10 quando saranno disponibili i dati auditel della giornata di ieri.

ASCOLTI DOMENICA IN 9 FEBBRAIO 2020: I DATI AUDITEL

in aggiornamento