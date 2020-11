Alessandra Mussolini a Domenica In, mamma Maria chiama in diretta (Foto)

Quante volte abbiamo visto Maria Scicolone, la mamma di Alessandra Mussolini in tv con lei e oggi a Domenica In la sorpresa è arrivata, anche se solo al telefono (Foto). Alessandra Mussolini grazie a Ballando con le stelle ha scoperto degli aspetti della sua vita che non conosceva nemmeno lei, né la sua famiglia. Si è messa in gioco ma spesso si è emozionata per la sua mamma, che sta bene ma che questa pandemia ha chiuso in casa come tanti altri. E’ da tempo che la Mussolini non vede e non abbraccia mamma Maria, vorrebbe che tornassero i vecchi tempi in cui era più sua madre che lei a fare spettacolo in tv, a cantare, a raccontare. Alessandra è sempre stata quella più forte in famiglia, ma solo in apparenza. Grazie a Ballando con le Stelle non solo si è messa in gioco ma ha lasciato trasparire ciò che lei è davvero. Ha tolto quello scudo e a Domenica In può raccontarsi in modo diverso.

LA TELEFONATA DI MARIA SCICOLONE A DOMENICA IN

“Sai quando nella famiglia sei quella predestinata a essere quella forte, lo sono per tutti certamente ma è anche qualcosa che ti costruisci intorno e non so se è stato capito da tutti” confida Alessandra Mussolini. “Io non voglio dimostrare più niente. Mi dicono che a Ballando ho pianto troppo ma non lo so mi viene da piangere quando vedo mamma, quando vedo i figli, sarò un periodo”.

Ha un desiderio e si rivolge a sua madre: “Mamma lo so che mi senti e mi stai vedendo mi chiami in diretta ti prego mamma se puoi chiama”.

Alla fine la telefonata arriva, anche Mara Venier non sentiva da tempo l’amica Maria ed è dispiaciuta. Maria chiama e a sua figlia ripete che la ama tanto. E’ evidente che questo virus faccia soffrire le persone, che soprattutto chi cerchiamo di proteggere sente la mancanza dei figli, dei nipoti