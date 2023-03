E’ dolcissimo il messaggio di Tiziano Ferro prima del ritorno di Maria con C’è posta per te

Prima della puntata di C'è posta per te di oggi, Tiziano Ferro scrive un messaggio per Maria de Filippi

Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di C’è posta per te. Le storie che vedremo questa sera, sono state registrate settimane fa e la puntata del 4 marzo, è quella che sarebbe dovuta andare in onda sabato scorso, il giorno dopo la morte di Maurizio Costanzo. Non si tratta di una trasmissione in diretta, lo diciamo perchè molti spettatori lo pensano nonostante da 20 anni, Maria de Filippi lo ripeta in ogni occasione. Le storie vengono registrate in diversi momenti, ce ne sono alcune che risalgono persino ai mesi estivi.

Questa sera, vedremo tra le altre, una storia di cui sarà protagonista Tiziano Ferro, che è stata registrata poche settimane fa. Il cantante, ha deciso di scrivere un dolce pensiero per Maria de Filippi, a pochi minuti dalla messa in onda della puntata di C’è posta di cui sarà protagonista. Un gesto molto dolce e carino, nei confronti di Maria, che questa sera per la prima volta guarderà il suo programma senza Maurizio Costanzo. La conduttrice è tornata a lavoro ieri, con la registrazione della nuova puntata di Amici, che andrà in onda domenica 12 marzo ( quella di domani invece è quella registrata la scorsa settimana).

Le dolci parole di Tiziano Ferro per Maria de Filippi

A pochi minuti dalla puntata di C’è posta per te del 4 marzo, Tiziano Ferro sui suoi profili social ha scritto: “Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte. Ci vediamo stasera su Canale 5“. Parole piene di affetto quelle di Tiziano che di certo faranno molto piacere a Maria. La conduttrice, a una settimana di distanza dalla morte di suo marito, non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Il solo commento è stato fatto nella registrazione di Amici di ieri ( qui le parole di Maria).

Nella puntata di C’è posta per te in onda questa sera, oltre a Tiziano Ferro, ci saranno in studio per una storia molto bella, anche tre degli amatissimi attori di Mare Fuori. L’appuntamento con la nuova puntata di C’è posta per te è per le 21,30 di oggi su Canale 5.