Serena e Davide la sesta coppia di Temptation Island 2020

Presentazioni finite! Ieri la redazione di Temptation Island 2020 ha caricato in line l’ultimo video di presentazione di una delle coppie che saranno protagoniste del reality di Canale 5. Serena e Davide formano la sesta coppia di Temptation Island 2020. A scrivere al programma è stata Serena che a quanto pare, pur amando molto Davide, è preoccupata per via della gelosia del suo fidanzato, che potrebbe rovinare tutto. I due ragazzi arrivano da Napoli.

Ma conosciamo meglio la sesta e ultima coppia che parteciperà a Temptation Island 2020.

SERENA E DAVIDE LA SESTA COPPIA DI TEMPTATION ISLAND 2020

Nel video di presentazione pubblicato poche ore fa sui social del programma di Canale 5, Serena spiega: “Ho 25 anni e vengo da Napoli. Sono fidanzata con Davide da due anni ed 8 mesi. Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché l’eccessiva gelosia di Davide sta portando a sgretolare il nostro rapporto”. Ci dobbiamo aspettare quindi che nel resort Davide, mostri tutta la sua gelosia quando vederà la sua fidanzata vicina a uno dei giovani tentatori?

Davide nel video, rivela i motivi per i quali è geloso e forse un po’ non si fida della sua Serena: “Sono particolarmente geloso nei suoi confronti per le modalità in cui è nata la nostra relazione”.

E quindi a questo punto Serena spiega il perchè: “Entrambi eravamo fidanzati con dei rispettivi amici. Uscivamo a coppie e ci siamo innamorati perdutamente”.

Davide aggiunge: “Lei ci ha messo molto più tempo a lasciarsi il passato alle spalle… Questa è una cosa che mi ha segnato”.

Le paure e le gelosie di Davide sono giustificate in qualche modo? Questo viaggio dei sentimenti permetterà alla coppia di comprendere quello che davvero vogliono?

Ma scopriamo anche chi sono le altre 5 coppie che parteciperanno a questa edizione.

SOFIA E AMEDEO A TEMPTATION ISLAND 2020: ECCO CHI SONO

SPERANZA E ALBERTO A TEMPTATION ISLAND 2020: ECCO CHI SONO

ANNA E GENNARO A TEMPTATION ISLAND 2020: ECCO CHI SONO

CARLOTTA E NELLO A TEMPTATION ISLAND 2020: ECCO CHI SONO

NADIA E ANTONIO A TEMPTATION ISLAND 2020: ECCO CHI SONO

Che ne dite di queste sei coppie?

Serena e Davide la sesta coppia di Temptation Island 2020 ultima modifica: da