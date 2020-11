Ballando con le Stelle 2020: quarti di finale con doppia eliminazione, ecco chi lascia

Nonostante la puntata sia stata ricca di variabili, Ballando con le Stelle 2020 ha portato a casa i suoi quarti di finale. Come già anticipato nei giorni scorsi, sul menù della puntata del 7 novembre 2020, era prevista una manche Country, la gara tradizionale, una staffetta di ripescaggio, il torneo della gente comune (Ballando con Te) ma anche l’omaggio allo scomparso Gigi Proietti con una coreografia affidata alla Ballerina per una Notte Stefania Sandrelli.

Una scaletta già ricchissima di attività che ci ha portati dritti – dritti ad una inaspettata doppia eliminazione. A fine puntata, infatti, le due solite coppie risultate ultime nella classifica combinata (social + giudici) sono finiti allo spareggio finale assieme alla coppia ripescata dalla staffetta. E, dei tre vip sulla graticola, solo uno ha avuto l’accesso alla semifinale di sabato prossimo 14 novembre 2020.

Ballando con le Stelle 2020: l’ottava puntata del 7 novembre

La puntata si è aperta con la manche Country, che ha distribuito a tutti i concorrenti dei punti bonus in base ad una classifica di gradimento realizzata da Caroyn Smith. Come oramai avviene da alcune settimane, il giudice tecnico ha messo al primo posto Alessandra Mussolini e all’ultimo Costantino Della Gherardesca (con cui fra l’altro pare sia ancora in polemica). Ballando con le Stelle 2020: Carolyn Smith e Costantino della Gherardesca, scoppia la lite

La gara è poi proseguita come al solito con la classica manche di esibizioni per i concorrenti in gara. Da segnalare: la nuova performance mascherata di Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira (vestiti da pomodoro e mozzarella) e il doppio fuori programma per Alessandra Mussolini (prima il messaggio a sorpresa della figlia, poi il malore a fine esibizione).

Nel mentre, in studio si è disputata la staffetta di ripescaggio che ha visto vincitrice la coppia composta da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman.

Nel corso della serata Milly Carlucci e Paolo Belli hanno presentato due omaggi a artisti recentemente scomparsi: per Stefano D’Orazio, la Paolo Belli Big Band ha intonato un brano dei Pooh; per Gigi Proietti è stata realizzata una doppia coreografia, con la partecipazione speciale di Stefania Sandrelli.

La serata giunge alle battute finali e al ballottaggio finiscono Tullio Solenghi, Vittoria Schisano e – la ripescanda – Rosalinda Celentano. In questo caso è stato solo il pubblico da casa attraverso i social a decidere chi portare in semifinale. Solenghi viene inaspettatamente salvato; la doppia eliminazione è ricaduta sulle teste di Vittoria Schisano e Rosalinda Celentano.