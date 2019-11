La prova del cuoco oggi non va in onda, in pausa le ricette di Elisa Isoardi del 21 novembre 2019

Una breve pausa per Elisa Isoardi, Claudio Lippi e tutto il cast de La prova del cuoco perché oggi 21 novembre 2019 il cooking show di Rai 1 on va in onda. Niente appuntamento con le ricette La prova del cuoco oggi per dare spazio alla Santa Messa dallo stadio nazionale di Bangkok in occasione del viaggio apostolico di Papa Francesco in Thailandia e in Giappone. Lo spazio sarà interamente occupato ma ovviamente domani La prova del cuoco tornerà al suo posto come ogni giorno dal lunedì al venerdì qualche minuto prima di mezzogiorno. In assenza oggi del programma di cucina condotto da Elisa Isoardi e Claudio Lippi diamo un’occhiata alle nuove ricette La prova del cuoco, ai piatti più recenti ma anche più golosi. Ogni chef o maestro in cucina a La prova del cuoco ha ovviamente i suoi cavalli di battaglie, le tradizioni che continua a rispettare o le innovazioni che continua a mostrare. Dalle ricette più veloci a quelle che magari non proveremo mai a casa saremo di certo in tanti a provare la ricetta di ieri suggerita da Alessandra Spsini, il suo dolce moka, la ricetta della torta moka.

ANTONELLA CLERICI POTREBBE TORNARE A LA PROVA DEL CUOCO NELLA PROSSIMA EDIZIONE?

Si è vociferato di questa possibilità. Di una presunta disponibilità che avrebbe dato Antonella Clerici per la conduzione della prossima edizione de La prova del cuoco ma al momento tutto tace e anche questo potrebbe essere un indizio.





Continuiamo intanto a suggerirvi qualche altra ottima e recente ricetta La prova del cuoco. Proseguiamo con il finto toast di salsiccia di Diego Bongiovanni, una cena veloce e molto gustosa. Poi la crostata al limone di Natale Giunta, una delizia da provare. Inoltre, la cotoletta di pizza, una ricetta originale, mai vista. Non può mancare la torta caprese di Angelica Sepe. Per le altre ricette La prova del cuoco appuntamento a domani!