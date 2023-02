Scaletta prima serata Sanremo 2023: cosa vedremo il 7 febbraio minuto per minuto

E' tutto pronto per la prima puntata di Sanremo 2023: ecco la scaletta della prima serata del Festival minuto per minuto. Tutto quello che vedremo il 7 febbraio 2023

Niente più conto alla rovescia. Sanremo 2023 è qui! Prima puntata 7 febbraio 2023 e come sempre, consueto appuntamento con tutte le ultime notizie sul Festival. Non poteva mancare il nostro articolo dedicato alla scaletta della prima serata di Sanremo 2023: vi sveliamo, minuto per minuto, tutto quello che accadrà nella prima imperdibile puntata del Festival, il quarto di Amadeus. Che cosa dobbiamo aspettarci dalla prima puntata di Sanremo 2023? Ovviamente grande attesa in questa prima serata del Festival per i 14 BIG che saliranno sul palco. Ascolteremo per la prima volta all’Ariston le canzoni degli artisti e scopriremo quindi se Amadeus ha davvero scelto bene, come molti dicono! Impossibile non parlare di Chiara Ferragni: oggi è il suo giorno. Nella prima serata del Festival, Chiara scenderà dalle scale con i suoi meravigliosi abiti e, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere protagonista di un momento molto forte. Tutti si chiedono che cosa farà Chiara Ferragni. C’è poco di ufficiale, forse l’imprenditrice digitale si sbilancerà nella conferenza stampa che si terrà tra pochi minuti a Sanremo. Ma intanto circolano le prime indiscrezioni: Chiara Ferragni dovrebbe leggere una lettere a se stessa. Vi terremo aggiornati anche su questo.

E tornando alla musica: oltre ai BIG, tantissimi ospiti sul palco di questa prima puntata di Sanremo 2023. Amadeus ha promesso ad esempio grandi cose dall‘arrivo dei Pooh, che hanno pensato a una esibizione toccante ed emozionante per il pubblico di Rai 1. E poi anche Blanco e Mahmood che faranno emozionare pubblico in sala e a casa con la loro Brividi. A proposito della scaletta dei cantanti, la prima a esibirsi sul palco di Sanremo 2023 dovrebbe essere Anna Oxa e anche in questo caso, grandissima attesa. La Oxa è stata l’unica cantante in gara a Sanremo a non sfilare ieri sul red carpet. Nessun bagno di folla per lei, nessuna immagine che non sia quella sul palco a quanto pare. Si concede poco, a piccole dosi.

La scaletta definitiva per la prima serata di Sanremo 2023 sarà diramata oggi, intorno alle 19 ma intanto, possiamo dirvi quello che succederà stasera per poi aggiornarvi con tutti i dettagli, a pochi minuti dall’inizio del Festival.

Sanremo 2023 la scaletta della prima serata 7 febbraio 2023

Vi aggiorneremo dopo le 19 con la scaletta definitiva della prima serata di Sanremo.

Sanremo 2023 ordine di uscita dei BIG nella prima serata

Gli artisti che si esibiranno (in ordine di uscita)

Ovviamente tra una esibizione e l’altra ci saranno gli ospiti e i momenti di stacco dalla gara. Le canzoni/Artisti sono votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web: (i) giuria della carta stampata e tv (ii); giuria delle radio; (iii) giuria del web col peso ciascuna di 1/3. Alla fine della serata classifica delle 14 canzoni ascoltate e votate.

Sanremo 2023 scaletta prima serata: gli ospiti del 7 febbraio 2023

Capitolo ospiti musicali e non. Mahmood e Blanco tornano all’Ariston dopo aver macinato nell’ultimo anno record su record con la loro Brividi, canzone vincitrice della scorsa edizione; Blanco si esibisce poi nel suo ultimo singolo. Grande attesa per l’esibizione de I Pooh. Amadeus ha promesso che sarà una cosa straordinaria per cui, c’è davvero tanta aspettativa. Dal palco Suzuki Piero Pelù con Gigante, Salmo si esibisce sulla Costa Crociere. Gianni Morandi ricorda Lucio Battisti a 25 anni dalla morte.

Presente anche Elena Sofia Ricci per promuovere Fiori sopra l’inferno ( qui vi parliamo della fiction Fiori sopra l’inferno) , serie tv su Rai 1 dal 13 febbraio: entrerà sulle note di “Combattente” di Fiorella Mannoia, come rivelato dall’Ansa. E questo è più o meno tutto. Nel corso della serata non mancheranno le incursioni di Fiorello che prenderà la linea intorno all’una a mezza. Amadeus ha promesso che cercherà di chiudere, almeno per la prima e la seconda serata, in un orario ragionevole.