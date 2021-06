Temptation Island 2021 le coppie: Floriana e Federico in cerca di conferme

Mentre proseguono in Sardegna le riprese di Temptation Island 2021 e si va dritti verso il gran finale, il pubblico che seguirà il programma di Canale 5 può iniziare a conoscere le coppie che parteciperanno al reality. Floriana e Federico sono una delle sei coppie di questa edizione che vedrà mettersi in gioco solo persone che non sono conosciute dal grande pubblico, coppie nip quindi. Vi ricordiamo, prima di raccontarvi chi sono Floriana e Federico, che Temptation Island andrà in onda con la prima puntata il 30 giugno per poi spostarsi ( sempre che non ci siano cambi dell’ultima ora) al lunedì sera.

Temptation Island 2021: Floriana e Federico

Non è ancora arrivato il momento di scoprire i profili instagram dei protagonisti di Temptation Island, non conosciamo al momento infatti i cognomi delle coppie che faranno questo viaggio dei sentimenti ma immaginiamo che dopo la prima puntata del reality, ci sarà molto da indagare! Nel frattempo possiamo dirvi qualcosa in più su Floriana e Federico grazie al loro video di presentazione.

Floriana e Federico sono entrambi di Palermo, lui ha 34 anni mentre lei ne ha 21. Una differenza di età che forse inizia a farsi sentire. I due stanno insieme da due anni. “All’inizio andava tutto bene, ci trovavamo benissimo ma dopo un po’ ha smesso di corteggiarmi come faceva e ha iniziato a farmi per scontata” racconta Floriana nel video di presentazione. Federico in qualche modo dà ragione alla sua fidanzata e spiega: “Io quando sono sicuro e ho le mie certezze non faccio più quello che facevo prima, sono sicuro, oramai è mia”.

La ragazza però non sa come spiegarsi questo atteggiamento e vuole capirlo quindi nel viaggio di Temptation Island. “Voglio capire se Federico è innamorato di me o se sta con me solo per una questione di abitudine” ha detto la ragazza. Il giovane palermitano è pronto a mettersi in gioco e aggiunge anche che lo farà al 100% per cui può succedere di tutto!

