I Dolci di Benedetta Parodi per Natale: 15 ricette da provare

Questo Natale proviamo a fare un dolce in casa affidandoci alle ricette facilissime di Benedetta Parodi? Abbiamo scelto per chi ci segue e legge sempre con grande affetto, ben 15 ricette che Benedetta Parodi ha preparato in questi anni. 15 ricette per 15 dolci di Natale, assolutamente da non perdere che vi invitiamo a leggere ! Scegliete quella che vi ispira di più e provateci. Il bello delle feste di Natale è anche quello di preparare in casa dei dolci magari aiutati anche dai nostri bambini. Vi proponiamo ben 15 ricette diverse tra loro per dolci di Natale: dai biscotti più semplici ai classici del Natale.

RICETTE BENEDETTA PARODI PER NATALE: 15 RICETTE PER 15 DOLCI

Vediamo quindi la nostra selezione di ricette, abbiamo scelto ben 15 ricette per voi. 15 dolci assolutamente da provare a fare per il Natale, vediamo quindi quali sono.

1- LA RICETTA DELLA COPPA DI CACHI AGLI AMARETTI

Avete mai provato a fare una buona coppa alla crema di cachi con gli amaretti? Ecco la ricetta di Benedetta Parodi per questo dolce semplicissimo.

2- LE CASTAGNE VALDOSTANE SEMPLICE VELOCE

Le castagne non possono mancare in casa a Natale e allora perchè non provare anche questo modo di portarle in tavola?

3- LA RICETTA DEL CRUMBLE NATALIZIO DI BENEDETTA PARODI

Per chi non ha grandi abilità in cucina, di certo la ricetta del crumble è perfetta visto che non ci saranno difficoltà nel preparare questo piatto.

4- LA RICETTA DEI COOKIES ALLE ARACHIDI DI BENEDETTA PARODI

Che Natale sarebbe senza i cookies alle arachidi? Benedetta Parodi ci propone la sua versione per questi biscotti tipici della tradizione culinaria americana.

5- RICETTE BENEDETTA PARODI: GATTI DI SANTA LUCIA

E in attesa del Natale non possono mancare i dolci di Santa Lucia festa che apre in qualche modo le porte ala Natale.

6- CIOCCOLATINI DI NATALE UNA RICETTA ORIGINALISSIMA

E per chi invece vuole stupire la famiglia o magari fare anche un regalo speciale per Natale, non potevano non proporre una vecchia ricetta di Benedetta Parodi per fare in casa cioccolatini di Natale. Cioccolatini magia di Natale, la dolce ricetta de I menù di Benedetta (video)

7-LA RICETTA DEL PANFORTE UN DOLCE TIPICO DEL NATALE

Il panforte è un tipico dolce del Natale e non può mancare sulle nostre tavole. Vediamo come si prepara quindi con la ricetta di Benedetta Parodi.

8-UNA RICETTA INTERNAZIONALE PER UN DOLCE DI NATALE: KOURABIEDES

I kourabiedes sono tipici biscotti del periodo natalizio che si preparano in Grecia. Benedetta ne ha suggerito una sua versione e se volete provare qualcosa di originale, iniziate dalla ricetta di questi biscotti.

9-DALLA FRANCIA GALETTE DE ROIS CON LA RICETTA DI BENEDETTA PARODI

E dopo la Grecia viaggio in Francia con questa ricetta tipica del periodo di Natale che non può mancare. Se abbiamo un legame con la Francia, questa ricetta è perfetta.

10 PANETTONE IGLOO PERFETTO PER CHI VUOLE OSARE

E se invece amiamo il cake design possiamo cimentarci con questa ricetta che piacerà moltissimo ai bambini. Il panettone Igloo di Benedetta Parodi è davvero anche molto bello da vedere.

11- FRUTTA E DOLCI: MANDARINI SPUMOSI PER NATALE

Una ricetta semplicissima è quella dei mandarini spumosi. Si prepara in pochi semplici passaggi ed è davvero deliziosa.

12-CREMA INGLESE AL TORRONCINO DI BENEDETTA PARODI

Per chi ama i grandi classici allora suggeriamo questa crema al torroncino perfetta per accompagnare una ottima fetta di panettone.

13- LA RICETTA DEI CAPPELLINI DI BABBO NATALE DI BENEDETTA PARODI

Da fare con i nostri bambini questa ricetta semplicissima. Che ne dite dei cappellini di babbo Natale? Semplici e belli da vedere, l’unica cosa: servono le fragole ma ormai si trovano durante tutto l’anno al supermercato.

14- LA RICETTA DEL MONT BLANC DI BENEDETTA PARODI

Un grande classico per il Natale e per l’inverno, il mont blanc

15-LA STELLA DI NATALE DI BENEDETTA PARODI