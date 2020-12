I momenti più trash del 2020 in tv: dalla contessa nuda a Morgan e Bugo a Sanremo

Quali sono stati i momenti più trash che la tv i ha regalato nel 2020? Un altro anno sta per volgere al termine e, con esso, mettiamo nel nostro cassettino dei ricordi tutto il meglio (o per meglio dire, il peggio) trasmesso in tv negli ultimi dodici mesi. In questo articolo, infatti, ci occuperemo di quanti contenuti trash ci ha fornito negli ultimi dodici mesi la televisione italiana.

In questo articolo, faremo una lunga carrellata da Rai a Mediaset, passando per talk show, reality, quiz e talent show. All’appello non mancheranno anche i volti principi di questo genere televisivo come Cristiano Malgioglio o Mario Giordano. Pronti a scoprire tutto il trash del 2020? Eccovi serviti.

Un anno di trash: Uomini e Donne in Chat

Nel tentativo di mantenere aperto Uomini e Donne anche nel pieno della pandemia di Covid19, Maria De Filippi ha tirato fuori dal cilindro una pessima idea: spostare il programma in una chat. Gemma Galgani per gli over e Giovanna Abate per il trono Classico hanno dovuto sostenere degli speudo-colloqui conoscitivi fra foto tagliate, videochat in webcam e conversazioni epistolari tendenti al sexting. Una roba talmente trash che persino il pubblico di Mediaset ha preferito rispedire al mittente: gli ascolti sono stati così bassi che Canale5 ha subito interrotto l’esperimento provando a riaprire gli storici studi della trasmissione. Nice try, Maria. Gemma Galgani chatta con Occhi Blu ma è un fake e il pubblico sui social scommette sul nome

Momenti più trash 2020: Malgioglio canta Jerusalema su Tv8

Ospite di tutte le puntate della prima stagione di Name That Tune – Indovina La Canzone, Cristiano Malgioglio si è esibito per ben due volte con una trashssima cover di Jerusalema: la hit estiva del 2020. Cantato rigorosamente in playback e in una lingua praticamente inventata, il cantautore ha dato sfoggio anche di un balletto degno di Villa Arzilla.

Trash in tv 2020: Contessa De Blanck nuda a Pomeriggio5

Trash involontario (una volta tanto) durante una puntata di Pomeriggio5. Nel breve spazio dedicato al Grande Fratello VIP 5, è andato in onda uno spezzone di diretta preso da Mediaset Extra in cui Patrizia De Blanck si cambia d’abito rimanendo completamente nuda a favore di camera. Una scena che purtroppo non è stata censurata per tempo e che ha avuto una tripla cassa di risonanza: oltre ad essere finito all’interno di Pomeriggio5 e su i principali siti di gossip, il nudo della Contessa è stato persino pubblicizzato durante una delle puntate di prima serata del GFVIP (con le dovute censure, questa volta).

Guillermo Mariotto Babbo Natale a Ballando con le Stelle

Mai come nella quindicesima edizione di Ballando con le Stelle il giudice Guillermo Mariotto ha dato di matto: voti strani, discorsi bizzarri, attacchi spesso ingiustificati e persino travestimenti insoliti. Nell’ultima puntata di stagione – andata in onda nel mese di novembre – lo stilista si è presentato in studio vestito da Babbo Natale; un gesto che persino la padrona di casa Milly Carlucci ha trovato piuttosto fuori tempo. Le motivazioni di questo gesto sono ancora ignote. Ce lo dirà la befana?

Nonnina appare nella diretta di GF VIP su Mediaset Extra

In un tranquillo pomeriggio di metà ottobre, in una delle due regie televisive di Grande Fratello VIP 5 c’è stata una interferenza particolarmente insolita. Invece della diretta con la casa più spiata d’Italia, in video è apparsa una nonnina occhialuta, con una mascherina chirurgica sotto il mento ed un auricolare all’orecchio. La nonnina stava evidentemente facendo le prove tecniche di un collegamento con un talk show e la regia ha fatto confusione con i flussi di messa in onda. L’anziana signora è poi effettivamente apparsa su Rete4 nel programma di Del Debbio, Dritto e Rovescio, in avanzata seconda serata, per una intervista su pensioni e spese sanitarie.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra parlano di Lucifero

Doveva essere una nuova polemicona nazionale dopo il boom di Mark Caltagirone e invece questo Ares Gate è stato liquidato in 15 giorni con le smentite di tutti. Eppure, sono ancora in molti a ricordare di queste improbabili discussioni a bassa voce fra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra su un presunto sistema malsano gestito da un certo Lucifero.

Mario Giordano entra in monopattino a Fuori dal Coro

Sulle reti Mediaset sono riusciti ad alzare l’asticella del trash portandola non solo nei reality e nel mondo del gossip ma persino quando si parla di politica e attualità. Caso più eclatante è stato il talk show Fuori Dal Coro che a colpi di sovranismo e populismo ha portato nel piccolo schermo un bestiario di argomenti e opinionisti intervallati da “performance” in studio che farebbero arrossire persino il Gabibbo: dallo spaccare le zucche di Halloween per manifestare contro la Notte delle Streghe allo sguainamento di forbici giganti per tagliare i parlamentari fino ad un improbabile ingresso in studio al grido di “bonus monopattino!” a bordo del mezzo motorizzato. Scenetta replicata poi in seguito con un banco a rotelle.

Andrea Delogu imbustata all’ultima puntata di Vita in Diretta Estate

Andrea Delogu non ha mai realmente convinto il pubblico de La Vita in Diretta Estate e dunque a provato in tutti i modi possibili ed immaginabili a buttarla sul ridere. Ultima gag bambinesca di stagione è stata quella di avvolgersi totalmente nel cellophane per correre ad abbracciare il suo collega Marcello Masi. Il tutto per aderire alle norme anti-Covid. Da La Vita in Diretta a il trash in diretta.

Bianca Guaccero vuole igienizzare la “passera”

Spiritoso fuori programma andato in onda durante uno dei promo di lancio di Detto Fatto. Prima della puntata, Bianca Guaccero ha invitato il suo pubblico a restare sintonizzati su Rai Due per l’inizio del programma subito dopo una pausa pubblicitaria. A fare la gag anche le due esperti di pulizia Titti e Flavia. Facendo finta di interessarsi ai metodi per come pulire, la conduttrice è andata a nero chiedendo alle esperte un metodo “per igienizzare la…”. Pensando di essere in pubblicità, la Guaccero ha poi aggiunto “la passera”.

Come igienizzarsi la passera: la richiesta di Bianca Guaccero a #dettofatto pic.twitter.com/zPjCn0OXgs — Carlo Maria Righetto (@carlomrighetto) May 25, 2020

Il tutorial sulla spesa sexy a Detto Fatto

È stata a tutti gli effetti una delle ultime polemiche televisive del 2020. Nel corso di un tutorial sull’uso di scarpe coi tacchi, una ballerina tutorialist si è cimentata in una spiegazione particolarmente frivola su come adoperare a proprio vantaggio questo accessorio per fare conquiste al supermercato. Una scena poco apprezzata sul web che ben presto si è tramutata in una discussione sul ruolo della donna nella società odierna. Il programma è stato stoppato per alcuni giorni e la conduttrice si è scusata sottolineando l’intento giocoso di tutto lo sketch. Poco male: oramai persino il balletto col carrello è diventato un meme sui social.

Morgan e Bugo a Sanremo 2020