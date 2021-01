Mara Venier: “Io e Alba ci siamo ritrovate in un momento di grande dolore” (Foto)

Mara Venier inizia il 2021 con Alba Parietti nella sua Domenica In, felice di averla nel suo studio (foto). La Parietti confessa che è emozionata, che non ha dormito. Confessano di avere discusso tante volte e Alba racconta il momento in cui negli ultimi mesi ha capito che non aveva in realtà mai perso l’amicizia con Mara Venier. Entrambe hanno perso persone importanti, andate via lasciando nella vita di entrambe un grande vuoto. La Venier si riferisce a Gianni Dei, l’amico più caro, era il suo confidente. Alba Parietti ha perso Giuseppe Lanza di Scalea, l’ex compagno che è sempre rimasto nella sua famiglia, l’amico più caro. “Io stavo con Gerry Calà e tu eri incinta di Francesco, eri molto bella e mi ricordo della bellissima casa in campagna”. Sono passati quasi 40 anni: “Voglio dire una cosa però, Alba e io ci siamo ritrovate ed è proprio vere che quando ci si vuole veramente bene, quando si parte da lontano, eravamo le fidanzate dei Gatti, ci si ritrova e noi ci siamo ritrovate in un momento di grande dolore reciproco e nel grande dolore abbiamo capito quanto ci vogliamo bene”.

LE LACRIME DI ALBA PARIETTI E MARA VENIER ASCIUGATE DALLA LORO AMICIZIA

La Parietti racconta del film d’orrore vissuto nel 2020: “Io e Mara tante volte abbiamo discusso, non ce le mandiamo a dire e la cosa che mi ha fatto piacere nel momento più brutto, un lutto, la perdita di una delle persone più care al mondo, ho ricevuto la chiamata di Mara. Ho capito che non ci eravamo mai perse”. Dopo pochi giorni Mara Venier ha perso l’amico del cuore e anche per lei è arrivata la chiamata di Alba Parietti.